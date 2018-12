En Pumas gusta papel de ‘víctima’ para seguir ‘callando bocas’

-Tanto Felipe Mora como a Ignacio Malcorra no les importa que los minimicen frente América de cara a la Semifinal.

Tanto en Cuartos de Final ante Tigres como ahora en la Semifinal ante América, a Pumas no se le ha puesto como favorito para seguir vivo en la Liguilla del Apertura 2018.

Sin embargo, el papel de “víctima” es algo que le gusta al mediocampista Víctor Ignacio Malcorra ya que con ello han sabido callar a quienes no creen en ellos.

“Sí, me gusta (el papel de víctima), creo que desde que arrancó el torneo no nos han tomado en serio o no nos veían como un equipo fuerte, pero lo demostramos en el torneo. Ahora en Liguilla lo estamos mostrando, que sigan dando favorito a los demás”, señaló el argentino quien dio dos asistencias en el juego de Vuelta ante la UANL para el triunfo de los auriazules 3-1 en el Olímpico Universitario.

“Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con humildad y como lo hizo este grupo durante todo el torneo, ojalá lo podamos seguir haciendo igual y sigamos entre comillas, callando a los que no lo quieren ver”, agregó.

En ese mismo tenor se refirió el goleador chileno, Felipe Mora, quien enfatizó que “nadie daba un peso” por ellos desde que empezó el torneo y consideró que se les menosprecia por ser un club que no suele gastar tanto en contrataciones como otros equipos como América, Cruz Azul, Tigres o Monterrey.

“Somos una plantilla humilde, no hay tanto nombre, no hay tanto dinero, hemos sabido callar bocas a lo largo del torneo y lo estamos demostrando”.

Ambos coincidieron en que en el conjunto del Pedregal existen ganas de quitarse el trago amargo que les dejó el partido en temporada regular, donde América les empató de último minuto y también, ninguno consideró que se haga un trabajo mental especial al ser el acérrimo rival que no se les ha dado en los últimos años, incluso los eliminó en los Cuartos de Final del Clausura 2018.

“No sé si se necesite trabajar mucho en lo mental en una instancia como Semifinales; lo trabaja uno mismo, sabe la instancia que es, el esfuerzo que se hizo para llegar. Viene América, le queremos ganar como sea, tanto acá como allá, queremos pasar a la Final y darle una alegría a la gente con el campeonato”, mencionó Malcorra.

“No creo que se tenga que hacer un trabajo mental en esta instancia contra un clásico rival, la motivación la tenemos a full, la motivación la tenemos desde la primera fecha y eso nos ha llevado a esta instancia”, agregó Mora.

Mediotiempo