Cruz Azul tendrá nuevo patrocinador la próxima temporada

Las negociaciones están cerca de cerrarse, por lo tanto parece un hecho que en julio veremos al Cruz Azul con otra marca de uniforme.

DIFÍCIL DECISIÓN

De los ocho árbitros de Cuartos de Final, solamente dos se ganaron un lugar en Semifinales: Fernando ‘Cantante’ Guerrero y César Ramos que fueron los mejores en lo que va de Liguilla.

Jorge Isaac Rojas y Jorge Pérez Durán no pitaron bien; sin embargo, son gente incondicional de Arturo Brizio que le ayudaron a quitarle fuerza a la Asociación Mexicana de Árbitros y no sería raro que los designara en los juegos de Ida aunque no se lo hayan ganado en la cancha.

