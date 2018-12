Cifras de homicidios de nuevo gobierno, aún sin sustento: ONC

-El mandatario señaló que en promedio ocurrieron 50 ejecuciones al día entre el 1 y 2 de diciembre; cifras y reportes de procuradurías estatales lo desdicen.

El promedio de homicidios en México durante los dos primeros días de este sexenio, dadas a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no coinciden con cifras oficiales de procuradurías estatales.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el primer mandatario refirió que en promedio ocurrieron 50 ejecuciones al día, pero no reveló la fuente de estas cifras.

Sin embargo, de acuerdo a una búsqueda hecha por Publimetro sobre los asesinatos ocurridos el 1 y 2 de diciembre, hubo 116 homicidios, es decir, un promedio de 58 al día, aunque esta cifra puede ser mayor por los casos que no han sido reportados a las procuradurías estatales o a través de los medios de comunicación.

Esta búsqueda reveló que Chihuahua, Veracruz y Guerrero han sido los estados más violentos con 20, 13 y 13 ejecuciones, respectivamente.

Por ejemplo, una de las muertes registradas en las primeras horas de este sexenio fue la de un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, el cual fue atacado por un comando armado en la carretera Juchitán-El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec.

Además, en la madrugada del domingo, asesinaron a cinco personas más en hecho violentos en un billar de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La cifra oficial de ejecuciones en México se actualiza cada mes y es dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo a estos datos, de enero a octubre ocurrieron 24 mil 22 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 79 al día.

Julio fue el mes más sangriento con dos mil 629 ejecuciones, esto es, un promedio de 84 diarios; en tanto, febrero tuvo menos asesinatos con dos mil 62, un promedio de 73 al día.

CIFRA DUDOSA

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, sostuvo que las cifras dadas a conocer por el presidente López Obrador, no significan nada, pues no tienen ningún sustento.

“Yo no sé que datos tenga y de dónde se sustenten estos datos… estas cifras no significan nada. En todo caso, si estas cifras fueran reales, se deben gracias a Enrique Peña Nieto, quiere decir que todavía las acciones que había implementado el gobierno de Enrique Peña Nieto están dando algún tipo de resultados”, comentó a Publimetro.

Precisó que las cifras dadas difundidas por López Obrador no se pueden reconocer, adjudicar o relacionar al cambio de gobierno, pues -insistió- estos datos no significan nada y no están sustentados.

Rivas subrayó que la estrategia de seguridad dada a conocer por el Presidente no es un plan, sino una carta de buenas intenciones, la cual tiene muchas áreas de oportunidad, por ejemplo en la amnistía en donde se confunden términos conceptos “de manera preocupante”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que aunque no cuenta con una lista de delitos diarios, estimó que desde el 1 de diciembre, la tasa de 60 homicidios diarios que ocurrían, de acuerdo las cifras que mostraba en campaña, se habían reducido a 50.

Homicidios en México (enero – octubre)

Homicidio doloso con arma de fuego: 16 mil 470

Con arma blanca: dos mil 559

Con otro elemento: cuatro mil 635

No especificado: 358

