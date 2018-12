Roma manda halcones al acecho de miles de estorninos que invaden la ciudad

Una ola migratoria abruma a turistas y residentes de Roma, pero no es de humanos… sino de aves. Nubes de millones de estorninos, que tras alimentarse en el campo durante el día, descienden hacia Roma al atardecer. Y si comieron durante el día, se puede imaginar lo que ocurre cuando están en la capital italiana. Aceras, vehículos, personas, todos sufren el “impacto”. Como solución, la alcaldía de Roma está utilizando halcones. Aseguran que están entrenados para asustar -pero no matar- a los estorninos. No todos los romanos apoyan el uso de estos halcones, pero sí están de acuerdo en que algo hay que hacer para que puedan volver a pasar debajo de un árbol con tranquilidad.

CNN

Comentarios

comentarios