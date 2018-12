Invita Gobierno Municipal al Zumbatón Navideño

-La cuota de inscripción es un juguete nuevo, no bélico y que no use baterías

Con el objetivo de sumar obsequios para niñas y niños de escasos recursos de la ciudad de Chihuahua en esta época decembrina y de posadas, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte invita a participar en el Zumbatón Navideño.

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de diciembre a las 6 de la tarde en el gimnasio del centro deportivo Tricentenario, sobre la Avenida Homero, y el concepto de inscripción será entregar un juguete nuevo, que no use baterías ni bélicos que podrá ser entregado previo al inicio.

Todos los juguetes que sean recaudados serán destinados a niños y niñas de familias que viven en vulnerabilidad en colonias populares, los cuales se entregarán a mediados del mes de diciembre a través de posaditas en dichas colonias.

La Subdirección de Deporte Popular del IMCFD, a cargo de Tomás Aguilera extendió la invitación con la finalidad de asegurar un importante número de obsequios que cubran a más niños chihuahuenses. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 072 extensión 2538.

