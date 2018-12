Comentario de Mauricio Clark sobre el América se volvió viral

.No es la primera vez que Mauricio Clark genera polémica con sus comentarios… ahora hizo uno sobre las “Águilas” del América que se volvió viral.

El ex conductor Mauricio Clark sacó un mensaje a través de sus redes sociales que generó polémica entre la afición futbolera y sus seguidores. A través de su cuenta de Twitter, Clark escribió el siguiente mensaje: “Antes era puto y le iba al América. Hoy solamente le voy al América”, escribió junto con el logotipo del equipo de futbol mexicano.

Como era de esperarse al tener 296, 794 followers, el comentario provocó burlas y reclamos, pues a mucha gente no le gustó su opinión.

No es la primera vez que Mauricio Clark genera polémica con sus comentarios

El 18 de febrero de 2013, el reportero y conductor de espectáculos en Primero Noticias, aceptó durante la emisión del programa su adicción y homosexualidad.

Clark reconoció al aire en un espacio que le cedió Loret de Mola que desde el 2008 enfrenta una lucha contra las adicciones y que no se detendrá en la batalla.

“Hoy quiero que sepan lo que me pasa, tengo una enfermedad emocional, autodestructiva, no me compadezco, ni me justifico y es porque no me acepto como soy y he vivido un largo viacrucis, enfrentarme a mí mismo con honestidad y sin tapujo”, aseguró.

Señaló, soy homosexual o como dicen gay, expresó que sus compañeros en el noticiario lo han “apapachado” y comprendido.

Así mismo, el. 6 de noviembre de 2018 alegó que la “virgen” se había aparecido en su casa

Otra de sus frases célebres fue cuando aseguró que la homosexualidad que “padecía“fue “curada” gracias a su conversión al cristianismo.

La Razón

