Las carreras divisionales rumbo a playoffs tras la Semana 12

Con un partido por disputarse de la Semana 12, el panorama en algunas divisiones se va aclarando, mientras que en otras se va oscureciendo. Sin duda, la recta final de la campaña todavía nos depara varias sorpresas.

Aquí echamos un vistazo a la carrera por la corona de cada división.

AFC

En la AFC Este, los New England Patriots (8-3) dieron un paso importante hacia un nuevo título divisional, superando a domicilio a los New York Jets (3-8). Además, recibieron algo de ayuda cuando los Miami Dolphins (5-6) cayeron ante los Indianapolis Colts, pero todavía no tienen la división en la bolsa. No obstante, el número mágico para los Pats es dos; victorias en sus dos siguientes salidas asegurarían que Miami ya no los alcanzaría en la carrera por la cima del Este. Esos dos partidos son ante los Minnesota Vikings y, precisamente, de visita ante los Dolphins.

En la NFC Norte, los Pittsburgh Steelers (7-3-1) sufrieron un revés en casa de los Denver Broncos, mientras que los Baltimore Ravens (6-5) y Cleveland Browns (4-6-1) ganaron, éstos últimos imponiéndose a los Cincinnati Bengals(5-6). Por lo pronto, los Steelers se quedan igual que en la jornada previa: necesitando ganar sus próximos cuatro partidos para asegurar que nadie les arrebata la división. Esos cuatro partidos son en casa ante Los Angeles Chargers, de visita ante los Oakland Raiders, en casa ante los Patriots, y de visita ante los New Orleans Saints.

El mariscal de campo novato estableció una marca personal con cuatro pases de touchdown para guiar a su equipo a una cómoda –y sorpresiva– victoria sobre los Bengals.

En el Sur, todavía hay que esperar. Mañana, en partido de “Monday Night Football” por ESPN, los Houston Texans (7-3) esperan ganar en casa ante los Tennessee Titans (5-5) uno de los cuatro partidos consecutivos que requieren para asegurar la corona divisional. Los otros tres compromisos restantes serían en casa ante los Browns, en casa ante los Colts (6-5), y de gira ante los Jets.

Finalmente, en el Oeste, los líderes Kansas City Chiefs (9-2) descansaron. Para ellos, el número mágico es el tres; victorias de visita ante los Raiders (2-9), y en casa ante los Ravens y Chargers (8-3) pondrían fuera del alcance la división para cualquier otro equipo.

Hasta la semana pasada, el único equipo matemáticamente eliminado en la carrera por su división en la AFC era Oakland. Esta semana, se le suman los Jets, tras el revés sufrido en casa ante los Pats. Fuera de ellos dos, los otros 14 equipos de la Conferencia todavía mantienen, en mayor o menor grado, aspiraciones de calificar a postemporada mediante título divisional, aunque los únicos cuatro equipos que controlan su destino y no requieren de ayuda con otros resultados son los Patriots, Steelers, Texans y Chiefs.

NFC

En el Este de la Nacional, tuvimos un cambio de líder. En partido de Día de Acción de Gracias, los Dallas Cowboys (6-5) arrebataron momentáneamente el liderato divisional –vía criterio de desempate de marca dentro del sector– a los Washington Redskins (6-5). Si los Cowboys logran ganar los cinco partidos de temporada regular que tienen por delante –en casa ante los Saints, en casa ante Philadelphia Eagles (5-6), de visita a los Colts, en casa ante los Tampa Bay Buccaneers y de visita ante los New York Giants (3-8)–, no habrá quién les quite la división. No obstante, no están solos. Los Eagles también se pueden coronar sin ayuda de nadie, con tal de ganar sus cinco partidos restantes. A Philly le resta en el calendario partidos en casa ante los Redskins, de visita ante los Cowboys, de visita ante los Rams, en casa ante los Texans, y de visita ante los Redskins. Washington, que entró a la jornada como líder divisional, ahora se ha quedado sin el control de su propio destino. Desde luego, los Redskins todavía se pueden coronar en la división, pero para ellos, ganar los cinco partidos restantes no es suficiente: necesitan que marcadores de partidos ajenos les favorezcan.

En el Norte, los Chicago Bears (8-3) siguen a la cabeza, pero no recibieron ningún favor en el partido nocturno. Los Vikings (6-4-1) se impusieron en casa a los Green Bay Packers (4-6-1). De haber ganado Green Bay, el número mágico de triunfos para coronar a Chicago hubiera sido de tres. Con la victoria de Minnesota, ese número se mantiene en cuatro para los Bears, quienes verán en las siguientes cuatro jornadas a los Giants en casa, a los Rams y Packers en gira, y a los San Francisco 49ers en casa.

Al Sur, los Saints (10-1) siguen en el asiento del conductor, requiriendo solamente triunfos en sus dos siguientes salidas para quedarse con la división. Esos dos partidos son de gira en Dallas y en Tampa Bay (4-7).

Para el Oeste, los Rams (10-1) están a un paso de la corona divisional. Les basta ganar en la jornada entrante, de visita ante los Detroit Lions, para cerciorarse matemáticamente de que nadie les saca la división del bolsillo. Aunque los Seattle Seahawks (6-5) podrían, teóricamente, alcanzar todavía los 11 triunfos y los angelinos podrían caer cuatro veces consecutivas después de un potencial triunfo ante los Lions, los Rams ya se impusieron a Seattle dos veces en el año, por lo que tienen el criterio de desempate a su favor.

La semana pasada, solamente los Arizona Cardinals (2-9) y Niners (2-9) estaban como equipos de la división sin posibilidades matemáticas de ganar su división. A esos dos equipos de la NFC Oeste se le suman esta semana dos equipos de la NFC Sur: los Buccaneers y Atlanta Falcons (4-7) ya no tienen posibilidades matemáticas de superar lo hecho hasta el momento por New Orleans. Eso deja a 12 equipos en la NFC Con posibilidades de acceder a playoffs vía título divisional, pero solamente a cinco con el destino en sus propias manos: Cowboys, Eagles, Bears, Saints y Rams.

