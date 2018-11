Juicio de “El Chapo” Guzmán en los EUA evidencia la derrota del Sistema Judicial mexicano

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih.,.- A últimas fechas el discurso contra el combate a la corrupción ha sido la bandera de los actores políticos en México, sin embargo, el juicio del siglo en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa representa una derrota para el Sistema Judicial mexicano que este personaje esté siendo juzgado en los Estados Unidos y no en México, por la gran cantidad de delitos que se le imputan.

Lo que es real en torno a la detención y extradición de “El Chapo” Guzmán Loera ha dejado claro que el sistema de impartición de justicia “no existe en México” pues el 98 por ciento de los delitos registrados no son castigados.

Como evidencia de todo esto tenemos la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa y pasando por una serie de delitos que solo forman parte de las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque dichas faltas a la Constitución permanecen inmersas en un ambiente de impunidad que ha hecho que el Sistema Judicial en México se encuentre colapsado.

A todo esto, tenemos que añadir que el Gobierno se encuentra “completamente compenetrado por el Cártel de Sinaloa” y como prueba de esto se contabilizan las dos fugas que tuvo “El Chapo” Guzmán en los penales de alta seguridad, lo que ha provocado que el Sistema “no tenga la capacidad para juzgarse así mismo”, derivando con ello que este personaje haya terminado extraditado y en estos momentos se encuentre siendo juzgado por jueces en los Estados Unidos.

Cabe destacar que el juicio en contra de “El Chapo” Guzmán Loera pondrá no solamente bajo el escrutinio público la eficacia del Sistema Judicial norteamericano, sino los niveles de infiltración del Cártel de Sinaloa en altas esferas del poder, aunque es importante precisar que los niveles de corrupción a los que este personaje tuvo acceso no solamente encontraron sus raíces en México, sino también en otros países incluyendo a los Estados Unidos, donde se exporta la mayor cantidad de estupefacientes a ese país donde es distribuido de una manera “casi perfecta”, lo que demuestra la impunidad con la que operan no solamente el Cártel de Sinaloa, sino muchos otros.

