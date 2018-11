David Patiño, su deuda en Liguilla y la regla de tres años en Pumas

-El técnico felino reveló que en Universidad Nacional se proponen levantar el título cada tres años, la última vez que lo hicieron fue en 2015.

La última vez que Pumas estuvo cerca de ganar su octavo título de Liga, fue en el Apertura 2015, cuando perdieron en penales aquella épica Final en Ciudad Universitaria frente a Tigres, escuadra que enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2018.

En entrevista con Mediotiempo, el técnico David Patiño, señaló que en Pumas se proponen ser campeones o mínimo ll.

Tanto por esa estadística interna del club, como porque, bajo su mando, el conjunto del Pedregal ha podido lograr una estabilidad entrando por segunda vez consecutiva a una Liguilla, algo que no hacían desde el Apertura 2010 y Clausura 2011, torneo en el que Pumas ganó su último título, el estratega auriazul cree que al equipo ya le toca coronarse.

“Claro, de alguna manera, la última Final que se jugó fue en 2015, ya tocaría; tenemos que ganar, ganárnosla en la cancha, en el día a día, en los partidos, contra rivales muy fuertes, muy poderosos que a lo mejor son más fuertes que nosotros en el punto de vista económico, que también eso es parte del éxito”.

“Al final, vas consiguiendo las cosas. Es mi segundo torneo en Pumas, sería mi primer año de trabajo y siempre Pumas se pone como meta ser campeón a los tres o cuatro años; lo que se hacía en los 80. Mi mente está enfocada en que el siguiente paso de las metas de mi persona y del equipo, después de darle estabilidad, calificar en dos torneos seguidos, calificar en Copa dos veces, debutado en Copa a varios jugadores y algunos en Liga con la posibilidad de que se consoliden en el equipo, es ser campeón”.

TIENE UNA DEUDA EN LA FIESTA GRANDE

Sin embargo, aunque está satisfecho por lo logrado hasta el momento con su equipo, Patiño Oviedosabe que tiene una cuenta pendiente con la afición, porque en la pasada Fiesta Grande fueron despachados de buenas a primeras por el acérrimo rival América, también en Cuartos de Final.

“La tenemos clara, sabemos que el torneo anterior hicimos una mala Liguilla, que perdimos la oportunidad de ganar la serie desde el primer partido. Tenemos que hacernos sólidos, entenderlo y trabajarlos más (los partidos), trabajarlos mejor”.

Por las venas de David Patiño corre sangre 100 por ciento auriazul, tanto por su formación como jugador y el haber levantado el título de la Temporada 1990-91, como también porque desde 2013 que regresó como entrenador a las divisiones menores del club felino ha labrado su camino hasta el primer equipo, donde el ser campeón es casi una obsesión; por ello, quiere dejar huella en el equipo que le ha dado todo en su carrera futbolística.

“Pues ojalá mucho tiempo (ser DT de Pumas); no lo veo en términos de tiempo, sino en términos de objetivos. Quiero ser campeón con el equipo, eso se puede dar en esta Liguilla. Pero va a seguir, mi siguiente meta no es cuánto tiempo me quede en el equipo, sino ser campeón en el equipo, esa es realmente la meta constantemente desde que llegué aquí”.

UN FRACASO SI NO SUPERAN LOS CUARTOS DE FINAL

Tigres será, de nueva cuenta, el rival de los felinos en una eliminación directa tal cual pasó en el Apertura 2016, donde los de la UANL dieron cuenta de la UNAM también en Cuartos de Final, aparte del antecedente de la Final un año antes y una eliminación en la Concachampions de la Temporada 2016-2017. Sin embargo, aunque sabe que la estadística no está de su lado y enfrentará a uno de sus némesis, Patiño aseguró que si no superan la barrera de los Cuartos, será un fracaso para Pumas.

“(El fracaso) son palabras, siempre las palabras; cuando consigues algo tendríamos que globalizarlo a la cantidad de metas con respecto a las que te propusiste y conseguiste. Sería éxito en muchas metas, fracaso en no conseguir ser Campeón o pasar a Semifinal. Hay dos maneras de verlo, al final de cuentas la estabilidad del equipo es un éxito rotundo y eso nos va a beneficiar para lo que viene. Somos ambiciosos y queremos más”.