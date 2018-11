Por Ley se debe perseguir a los corruptos y no por consulta o amnistía: Alvarez Monje

El coordinador de la fracción del PAN Fernando Álvarez Monje, indicó que el presidente electo a revirado su forma de ir contra los corruptos y ladrones que han saqueado los recursos de varios Estados y de la nación. Reiteró su postura de perseguir por Ley a estos delincuentes, ya que la misma prevé a que se persiga a quienes hayan delinquido.

“Me parece una pésima señal para los mexicanos el mensaje que nos manda el presidente, porque por muchos años hablaba de la mafia del poder, pero un gobernante no puede decidir si a ti te persigo y a ti no, o todos están perdonados de culpa, te robaste el dinero de todos los mexicanos y ya mejor no pasa nada”.

Resaltó, que antes López Obrador estuvo siempre en contra de la corrupción y ahora nos manda este mensaje de que quiere hacer encuesta para perdonar a los corruptos, cuando antes señalaba que estaría persiguiendo a personajes como Peña Nieto y Beltrones, pero tal parece que no sera asi, segun lo que ha mencionado el presidente electo en diversos medios de comunicación, dijo Álvarez Monje.

Comentarios

comentarios