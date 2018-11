A Lily Allen le sale barba por comer demasiado pollo frito

La cantante finalizó su gira por Estados Unidos y culpa a la comida de su barba y de aumentar 12 kilos.

Lily Allen dice que le ha salido barba por comer mucho pollo frito

En su reciente gira por los Estados Unidos, a Allen le salió vello en su rostro.

Lily Allen acaba de concluir su gira ‘No Shame’ en los Estados Unidos, pero ha regresado a la Gran Bretaña luciendo una barba.

La cantante atribuye la aparición del vello en su cara debido al excesivo consumo de pollo frito en aquel país.

Acabo de volver de mi gira en América y como lo habo siempre, me dedico a comer cuando estoy allí: me siento con mi teléfono y miro a ver cuáles son los mejores sitios a los que ir. Creo que he engordado doce kilos y me ha salido barba, por las hormonas que he ingerido con las alitas de pollo que me he comido”, dijo la artista en tono de broma al programa “This Morning”.

“También es cierto que he estado enferma y me recetaron una dosis muy fuerte de esteroides, así que la barba tiene que ser consecuencia del pollo o de los esteroides, aún no lo he descubierto”, añadió.

La Botana

Comentarios

comentarios