Caixinha: “El objetivo es la gloria y la gloria se llama la novena”

Pedro Caixinha no puede estar más encantado con Cruz Azul y así lo demuestra no solo en la cancha, sino fuera de ella con sus declaraciones. Tras la victoria conseguida sobre Morelia y que les permite terminar el torneo Apertura 2018 como líderes absolutos, el estratega portugués puso a este grupo de futbolistas como el más espectacular que haya entrenado.

Eso quiere decir, por sus propias palabras, que pone a sus pupilos celestes, por encima de los que dirigió en Santos, club con el que se consagró campeón por primera vez en el futbol mexicano, pero el estratega ahondó en por qué decía lo que decía.

“Este grupo es el más espectacular que he tenido. Se nota esa convivencia, esa amistad, esa relación de que les gusta estar unos con los demás. No son resentidos, compiten entre ellos en los entrenamientos, para que yo pueda decidir. Cuando esto pasa me da mucha pena a mí porque no pueden jugar todos. Eso es lo que hace la dinámica del equipo, lo que nos ha llevado hasta acá”.

Hace semanas atrás que Cruz Azul se clasificó a la llamada ‘Fiesta Grande’, y ahora que amarraron el primer lugar, el objetivo no está completo. Por más que también se le sume a este semestre de éxitos la coronación en copa. Y lo sabe bien Caixinha, quien aseguró una vez más que el título de Liga MX es lo único que él, directiva, jugadores, y obviamente, afición, esperan más:

“Este torneo ya se terminó, viene un torneo totalmente nuevo, totalmente distinto. Ya tenía rato que había salido de México y no habíamos estado en Liguilla. Ya extrañaba poder estar ahí. Ahora debemos seguir con la misma humildad pero tener muy claro que el objetivo es solo uno. El objetivo es la gloria y la gloria para nosotros tiene un nombre: se llama la novena”.