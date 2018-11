La J17 despide a Chaco y a Salcido

-Aunque ambos han tenido pocos minutos los últimos meses, sus carreras ejemplares permanecerán como referentes en el futbol mexicano y en Selecciones.

Como preámbulo a la última Jornada del Apertura 2018 están los nervios del Chaco Giménez por su adiós, así como las palabras de Carlos Salcido en las que acepta que está por hacerse a un lado.

Más allá de los 5 equipos que aún buscan los 3 últimos boletos de Liguilla, la última Fecha del torneo promete nostalgia porque podrá ser la última de los dos mencionados veteranos en la Liga MX.

“Creo que los nervios me van a agarrar el sábado cuando sepa que puede ser mí último partido, y más allá de los resultados que pueden ser negativos o positivos para ver si entramos o no a la Liguilla, estoy bien, estoy contento, me retiro en el lugar donde me quería retirar”, expresó Chaco a Mediotiempo este viernes.

“Ellos me quieren mucho, yo los quiero mucho y algo fundamental es que estoy bien, me siento bien físicamente, mentalmente, y me voy entero. Fue una carrera donde fui muy privilegiado”.

Giménez anunció su adiós en agosto y desde este viernes podrá prácticamente conocer su destino. Si Morelia gana en casa a Cruz Azul, las opciones de Liguilla de Pachuca se verán aún más reducidas.

Para que el adiós del Chaco sea en Liguilla, los Tuzos deben vencer el sábado a León y que antes empate Morelia. Si Monarcas gana, la opción más remota es que un triunfo del Pachuca se combine con derrotas de Tigres y Toluca, y que además los supere en diferencia de goles (Pachuca hoy tiene +8, por +13 de los felinos y +7 de los Diablos).

En el caso de Salcido la incertidumbre es menor porque Chivas ya no aspira a Liguilla. El defensa de 38 años que debutó hace 17 en el Rebaño fue invitado por la directiva a que se retire en el Mundial de Clubes de diciembre, porque ya no será considerado por José Cardozo para el Clausura 2019.

“Próximamente podemos estar haciéndonos a un lado”, expresó este miércoles. “Mi contrato vence en mayo o junio pero todo puede pasar, si Chivas me dice termina, termino; si Chivas me dice ahí muere, ahí muere”.

TÍTULOS, SELECCIONES… DOS CARRERAS EJEMPLARES

Chaco es un año menor que Salcido y la diferencia es que no dirá adiós en el club que lo vio nacer, pues el argentino surgió de Boca Juniors y toda su carrera transcurrió entre Argentina y México, mientras que el mexicano pasó también por Holanda e Inglaterra.

Sin duda dos grandes, Giménez ganó una Copa Libertadores con Boca en 2001, además de la Sudamericana en 2006 con Pachuca, donde también fue campeón de Liga en 2007. No jugó un Mundial pero sí eliminatoria con México, además de amistosos con Argentina, donde llegó a compartir habitación con Lionel Messi.

