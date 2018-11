Diego Maradona: “Soñaba con el América”

-El técnico de Dorados celebró el triunfo de su equipo en el primer partido de las semifinales del Ascenso y habló un poco sobre su futuro en el club.

Maradona tenía en su mente al América antes de llegar a Dorados. Tras la victoria del ‘Gran Pez’ sobre Juárez en el partido de ida de la Semifinal del Ascenso MX, el entrenador argentino charló para los micrófonos de ESPN, donde confesó su deseo de llegar a las Águilas, sin olvidar a su actual club.

Te podría interesar: Maradona se acerca a la final del Ascenso MX con Dorados

“Soñaba con que el América me llamara para entrenarlo, porque había venido Ruggeri, estuvo Romano, pero hoy tengo en mente Sinaloa y eso no me lo saca nadie de la cabeza”, confesó Maradona.

Asimismo, habló de su relación con Jorge Hank, así como de su posible llegada a Tijuana: “Con Jorge (Hank) tengo una relación espectacular, lo que quieran hacer conmigo lo pueden hacer por buena gente, me dieron trabajo en un momento en que escaseaba, Jorge decidirá si yo voy a otro equipo o me quedo acá”, finalizó el astro argentino.

as

Comentarios

comentarios