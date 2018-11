¿Qué significa el enorme tatuaje en el pecho de Natalia Tellez?

Un enorme tatuaje en el pecho, en forma de corazón, es el que luce la conductora y actriz Natalia Tellez. Además trae otro en forma de demonio femenino en el brazo y varios más, de gran tamaño, en el antebrazo.

¿La razón? Se trata de el look que debe usar en el rodaje de su nueva película, Veinteañera: Divorciada y fantástica.

“Hoy es el primer día de filmación. Este look es el de Tábata, así es ella, bastante tatuada. Ya estamos en la locación y estoy muy emocionada. Ella se viste muy alternativa[…] Estoy obsesionada con este look, me encanta”, compartió la conductora en sus redes sociales.

El filme, que aparentemente se estrenará el próximo año, también cuenta con la participación de Vadhir Derbez, Jesús Zavala (Club de Cuervos) y Paulina Goto. Es dirigida por Noé Santillán-López.

La historia va de una chica toda la vida ha soñado con casarse pero, cuando lo consigue, no dura lo que ella esperaba.

Natalia Tellez ya había actuado antes en otra película, En las buenas y en las malas,también por estrenarse hasta el próximo año.

En televisión, además de la conducción de Hoy, tiene créditos en series como Logout.

