Participa en Convocatoria de Adicciones del Congreso y gana hasta 75 mil pesos

El H. Congreso del Estado invita a la ciudadanía en general a participar en la Convocatoria del Premio de Prevención a las Adicciones en el Estado de Chihuahua en su edición 2018, en el que los primeros lugares podrán ganar hasta 75 mil pesos en efectivo.

La dinámica que presenta la LXVI Legislatura del Congreso del Estado en conjunto con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, tendrá la finalidad de mostrar la importancia de prevenir adicciones y los riesgos que se pueden adquirir al utilizar drogas, situación que se presenta principalmente en jóvenes.

Por su parte, el Diputado y Presidente de la Comisión de Salud en el Poder Legislativo, Luis Alberto Aguilar Lozoya, precisó que la presente convocatoria entró en vigencia el pasado 15 de octubre y la fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de noviembre de 2018.

Las bases son las siguientes:

1. Lineamientos generales.

• A. De los participantes:

Podrá participar toda aquella persona o equipos de personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, originarios o que radiquen en el Estado de Chihuahua, en los rubros que a continuación se mencionan:

a) Proyectos en desarrollo de iniciativas preventivas comunitarias en colonias o barrios, sobre uso indebido y reducción de la demanda de tabaco, alcohol y otras sustancias que puedan provocar adicción.

b) Proyectos en desarrollos de centros preventivos escolares en los que participen alumnos, padres y docentes, en la educación básica, media superior y superior.

c) Proyectos de programas de prevención sobre uso indebido y reducción del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias que puedan provocar adicción, a través de los medios de comunicación social.

d) Proyectos de programas de prevención sobre uso indebido y reducción del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias que puedan provocar adicción, en el ámbito laboral.

e) Proyectos de campañas publicitarias sobre uso indebido y reducción del consumo del tabaco, alcohol y otras sustancias que puedan provocar adicción.

f) Cualquier proyecto distinto a los anteriores que contengan medidas de prevención al consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias que puedan provocar adicción.

• B. De los trabajos:

Los proyectos deberán ser enviados a la Secretaría de Salud, ubicada en la calle tercera N° 604, tercer piso, Zona Centro, en el despacho del Secretario, sujetándose a las bases siguientes:

a) Se presentarán por triplicado, a doble espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara, en un mínimo de 20 cuartillas, acompañado de una copia digital.

b) b) Los participantes deberán enviar su proyecto en sobre cerrado con la identificación del autor, su domicilio, número telefónico, el título y área de su proyecto.

c) Las propuestas deberán ser inéditas, originales, no premiadas anteriormente y enfocadas exclusivamente a la prevención de las adicciones.

2. – Del “Premio de Prevención a las Adicciones”.

El “Premio de Prevención a las Adicciones” será entregado por la Presidencia del H. Congreso del Estado, en una sesión ordinaria.

a) Se otorgará un primer premio consistente en 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, una medalla y un diploma.

b) Un segundo premio de 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, una medalla y un diploma.

c) Un diploma por su participación y colaboración a todos los participantes.

3. – Del Jurado.

a) El jurado estará integrado por dos miembros del H. Congreso del Estado, dos miembros del Poder Ejecutivo, dos miembros del Poder Judicial y cuatro representantes de los ayuntamientos que tengan mayor índice de adicciones.

b) Dicho jurado será presidido por un representante de la Secretaría de Salud.

c) El fallo del jurado se emitirá en el mes de diciembre del año en curso y será inapelable.

d) Una vez emitido el fallo, se notificará inmediatamente a los participantes que resultaren triunfadores.

e) El premio se declarará desierto en caso de que los trabajos presentados no reúnan los requisitos marcados por la convocatoria.

4. – Todos los proyectos de trabajo presentados pasarán a ser propiedad de Gobierno del Estado, quien podrá disponer de los mismos, respetando los créditos de autoría y serán analizados minuciosamente por parte del Poder Legislativo, con la finalidad de convertirlos, en su caso, en Iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo o bien Programas de Gobierno. En este caso se hará mención en la exposición de motivos del autor original de la propuesta. Lo no previsto en la presente convocatoria, se resolverá por quienes integren el jurado calificador.

La presente convocatoria entra en vigencia a partir del 15 de octubre y la fecha límite para la entrega de los trabajos es el 30 de noviembre de 2018.

Para mayores informes, comunicarse al teléfono (614)429-3300, ext. 21702.

