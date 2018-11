América, Pumas y Rayados, en Liguilla femenil y varonil

Toluca, Tigres y Pachuca pueden unirse si logran su pase a la Fiesta Grande en el certamen masculino; las de la UANL finalizaron líderes e invictas, con 12 triunfos y 40 puntos, y son las vigentes campeonas.

América, Pumas y Monterrey son los únicos tres equipos de la Liga MX que están instalados en la Liguilla tanto en la categoría varonil como en la femenil, la cual comenzará mañana con el duelo entre las Águilas y el Toluca, en el Estadio Nemesio Díez.

El dato: América y Tigres son los únicos equipos que han clasificado a la Liguilla en las tres ediciones de la Liga MX Femenil.

Las otras series correspondientes a los cuartos de final en la rama femenina son: Guadalajara vs Rayadas, Tigres vs Atlas y Pachuca vs Pumas. Los ocho encuentros de esta instancia, cuatro de ida y cuatro de regreso, al igual que sucede en la liga varonil, se efectuarán entre mañana y el lunes 26 de noviembre.

El conjunto de Tigres, dirigido por Ramón Villa, fue el mejor a lo largo de las 16 fechas del campeonato y sumó 40 unidades. Las Tuzas terminaron como sublíderes, con 38 puntos, mientras que el América, liderado por el exfutbolista Leonardo Cuéllar, finalizó en el tercer escalón, con 35.

Las Chivas se ubicaron en la cuarta posición, tras sumar 31 puntos, en tanto que las Rayadas culminaron quintas, con 30. Por su parte, las Diablas del Toluca y las de la UNAM también lograron 30 unidades, mas finalizaron en los lugares 6 y 7, respectivamente, debido a su diferencia de goles. Las rojinegras del Atlas clasificaron en octavo sitio, luego de que acumularon 29 puntos.

Este fin de semana se llevará a cabo la última fecha en la rama varonil. Toluca, Pachuca y Tigres lucharán, junto con Morelia y Querétaro, por los tres puestos que quedan disponibles para la postemporada y, en caso de sellar su clasificación, conseguirán lo mismo que América, Pumas y Monterrey, únicos clubes con posibilidades de ser campeones en ambos certámenes hasta el momento.

Por su parte, Cruz Azul y Santos son las únicas instituciones que únicamente disputarán la Fiesta Grande en la Liga varonil, pues en la femenil cerraron su participación en los sitios 16 y 17, respectivamente, sólo arriba del Necaxa, que acabó en la última posición. En el lado opuesto se encuentran Chivas y Atlas, conjuntos que obtuvieron su pase a la Liguilla femenil, pero fracasaron en el torneo masculino, ya que después de 16 jornadas ocupan los lugares 11 y 17, de manera respectiva.

La Liga MX Femenil tuvo su primera edición entre el 29 de julio y el 24 de noviembre de 2017, cuando se coronó el Guadalajara, luego de vencer en una emotiva final al Pachuca por global de 3-2. El segundo torneo se desarrolló del 5 de enero al 4 de mayo de este año y tuvo como campeón a Tigres, escuadra que superó en tanda de penaltis al Monterrey. La actual campaña arrancó el pasado 13 de julio y concluirá el próximo jueves 13 de diciembre.

Coincidentemente, las Rayadas calificaron a la Liguilla en la quinta posición; misma que ocupa el cuadro masculino a reserva de su compromiso de la Fecha 17 frente al Atlas. Las Águilas accedieron a los playoffs en el tercer sitio, uno abajo del que ocupan en la rama varonil y que intentarán conservar en su último juego de la fase regular, que será en contra del Veracruz. Las Pumas sellaron su pase tras culminar en el séptimo lugar; en la rama masculina marchan en el tercer escalón, a falta de su duelo ante Santos.

El ascenso define sus semis con horarios

Fueron definidos los horarios de los partidos de las semifinales de la Liga de Ascenso MX. Los Dorados de Sinaloa, del argentino Diego Armando Maradona, recibirán mañana a Juárez en el partido de ida. Para el partido de vuelta, el sábado, visitarán al cuadro que acabó como líder de la campaña regular, a las 19:00 horas.

Dorados avanzó a semifinales al superar a Mineros de Zacatecas en los cuartos de final con global de 1-0, pese a que el excampeón del mundo en México 1986 no estuvo en el banquillo en la vuelta por haber sido expulsado en el primer encuentro.

En el otro cruce de semifinales, Atlante y Atlético San Luis se medirán jueves y domingo.

De los ocho participantes en la liguilla, sólo Atlante no tiene derecho a jugar en Primera División al no cumplir con todas las exigencias para formar parte de la Liga MX.

La Liga de Ascenso está dividida en dos torneos cortos Apertura 2018 y Clausura 2019 con su respectiva liguilla, los campeones disputarán una final a ida y vuelta y el ganador de esta serie subirá a Primera División.

