Verónica Castro revela el “lado oscuro” de mánager de Luis Miguel

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 17 de noviembre del 2018.- Por el estreno de Casa de las Flores Verónica Castro se presentó en el programa Ventaneando, donde platicó sobre la serie, por supuesto, además de otros aspectos de su carrera.

Y algo de lo que más sorprendió fue lo que comentó sobre Hugo López, exmánager de Luis Miguel y quien se dice que fue como un ” segundo padre” para el cantante o por lo menos eso contó él a través de su bioserie.

Verónica aseguró que López la engañó durante una gira en Argentina: “Y ustedes andan hablando de la vida de Luis Miguel. Qué padre le fue, ¿no?, pero la cosa que están diciendo de este tipo tan horroroso, el mánager, Hugo López. Cuando me fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre”, reveló en el programa de televisión.

Y continuó: “Sí, señor. Me dejó, se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro y un montón de cosas, si yo les contara…”.

“Cuando regresé a Argentina me hicieron un programa que se llamaba El abogado del diablo y lo hacía Lucho Avilés, y me dice: ‘¿Por qué regresas a Argentina si tanto te jodimos, Verónica?’ Le digo: ‘Porque yo amo Argentina, porque me va muy bien, porque hay gente amorosa conmigo, pero no voy a criticar a toda Argentina por un argentino hijo de su madre”, dijo en referencia a López.

Entonces Paty Chapoy le dijo que ella creía había sido novia de Hugo. “Eso era lo que él quería, y como yo no lo acepté me hizo la vida imposible, lo mandé a la fregada y regresó acá y, junto con Chucho Gallegos, mandaba fotos de fans que se me acercaban diario y él decía: ‘El siguiente amante de Verónica, el siguiente amante de Verónica’”, declaró.

“¿Chucho se prestó a eso?”, le preguntó Paty. “Chucho le pagaba dinero a Hugo López. Obvio. ¿Qué más chisme quieren?”, decía Verónica divertida.

Paty le dijo si le comentó algo de esto a Luis Miguel. “Sí. Le dije ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona. ¡Ay, ya habló mi mamá para regañarme!”, dijo de pronto la actriz, y continuó: “Mami, ya se murió (López), dame chance de decir la verdad. Que Dios lo tenga en su santa gloria… Ha de estar en el infierno, seguro”.

Enseguida dijo que no se han contado todas las verdades (en las series) y que cuando a ella le preguntan si no va a contar su vida responde que no. “No, porque voy a tener que decir la verdad o qué quieren, que quede de buenita?”

“¿Qué opinas de la serie de Luis Miguel entonces?”, le preguntó Daniel Bisogno y ella respondió. “Pues también que anda de buenito. Si se trata de quedar de buenito pues todo está muy buenito y no es así la cosa. Tú lo sabes”, dijo mirando pícaramente a la cámara.

“¿Por qué no es buenito?” Le preguntó esta vez Pedro Sola: “No, porque (Luis Miguel) es una persona normal, nadie es perfectamente bueno. Yo tengo mis cosas muy buenas pero también tengo lo mío”, concluyó Verónica.

Con información de Quien?

Comentarios

comentarios