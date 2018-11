Yanet García compara a las personas con camiones de basura

-Eso le valió a la presentadora del clima muchas críticas en las redes.

Yanet García, “la chica del tiempo”, publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde escribió una reflexión en la que comparó a las personas con camiones de basura.

La curvilínea chica oriunda de Monterrey , que suele publicar fotos donde saca a relucir sus atributos físicos, decidió posar frente a la cámara sin maquillaje, y por supuesto, las críticas no se hicieron esperar.

“Las personas son como los camiones de basura… Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración… llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y rezas por los que no. La vida es 10% de lo qué haces y el 90% es como lo tomes. #natural #justme #loveyourself”, escribió Yanet.

La presentadora recibió muchas críticas por su reflexión, algunas de ellas: “Escóndete, no sea que te lleve el camión de la basura porque de talento no tienes nada mas que puro enseñar nalgas” ; “Sabias palabras de esta gran intelectual mexicana, premio nobel de literatura” y “Di no a las drogas”.

