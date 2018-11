Narcos: México propone ser crítico con lo que pasa del otro lado de la frontera: Diego Luna

Después de dar cuenta del flagelo del narcotráfico en Colombia, Netflix estrena este viernes la cuarta temporada del serial televisivo Narcos. La historia se traslada a México, donde se exploran los orígenes de la guerra contemporánea contra las drogas en el país.

La serie Narcos: México está protagonizada por Michael Peña. Diego Luna, Tenoch Huerta, José María Yazpik, Joaquín Cosío y Tessa Ía. Despega en el momento en que el tráfico de drogas era una organización desarticulada y perdida de cultivadores y traficantes independientes de nivel medio. La serie sigue el surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de los 80, cuando Miguel Félix Gallardo (Diego Luna) toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio y el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena (Michael Peña) traslada a su esposa y a su hijo de California a Guadalajara, donde tendrá un nuevo cargo.

El personaje de Enrique Camarena

Peña señala: “En los 80 era un adolescente, no tenía una conexión muy grande con la cultura mexicana, pero sí recuerdo que Enrique Camarena estaba en la portada de la revista Time. Todo lo que supe de él fue por lo que se escribió después de su asesinato. Así, con todos esos documentos preparé el personaje de Kiki Camarena, me di cuenta de que él sí quería hacer una diferencia en la lucha contra las drogas”.

En su intervención, Diego Luna dijo: “Hay que pensar en Narcos: México como un proyecto que no se origina aquí. Tiene dos entidades que la producen: Netflix, estadunidense, y Gaumont, francesa. En este momento deciden poner a un equipo de trabajo que pueda alimentar este punto de vista para enriquecerlo. No hay que perder de vista que es un trabajo internacional, no es el impulso de un mexicano que quería contar su historia. El gran logro es que se ve en países donde hay que ponerle subtítulos”.

El actor de Bandidos agregó: “Lo que me interesó de Narcos: Méxicofueron los grises que cuenta la serie. No es ni negra ni blanca, no es de buenos contra malos. Me atrajo que todos los personajes cometen errores; que viven en una realidad donde la moral se define distinta: gente sobreviviendo y tratando de escalar y gente dispuesta a arriesgarlo todo porque no siente ningún arraigo, donde los malos de repente hacen lo correcto y los buenos terminan haciendo lo incorrecto.