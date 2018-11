Pague gobierno del estado salario pendiente a los maestros: Omar Bazán

Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., 12 de noviembre del 2018.- El presidente del Comité Directivo Estatal y diputado Omar Bazán Flores presentó en tribuna un punto de acuerdo para exigir al gobierno del estado el pago de sueldos y prestaciones a los Maestros del Sistema Estatal que cubren interinatos o plazas de reciente ingreso.

No se puede dar trato diferenciado a quienes ejercen dicha labor por su condición de ingreso o de antigüedad en el servicio docente. Es decir, aunque exista un sistema establecido de plazas, escalafones, etc., no puede diferenciarse a un docente de otro en el sentido estricto del pago por su servicio, señaló Bazán Flores.

Cabe destacar que, en algunos casos de nivel básico y medio, hay Maestras y Maestros que tienen hasta un año de no recibir su sueldo y prestaciones, aunado a que está por concluir el ciclo escolar y por lo tanto la conclusión de esos contratos laborales, por lo que también es de importancia que el Estado garantice la recontratación de esos empleados de la educación, así como sus respectivos pagos en tiempo y forma.

Ante estos hechos, se considera la necesidad imperante de exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte, así como a la Secretaría de Hacienda, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua, a cumplir con el pago de sueldos y prestaciones a los Maestros del Sistema Estatal que cubren interinatos o plazas de reciente ingreso.

El gobierno debe apostarle a la Educación como motor de desarrollo para buscar cerrar las brechas entre aquellos chihuahuenses con grandes proyectos y quienes día a día tienen que luchar por tener mejores condiciones de vida.

