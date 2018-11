Tras vencer el cáncer, Rebecca Jones comenzará telenovela

La actriz será parte del elenco de “Doña Flora y sus dos maridos”; a principios de este año fue diagnosticada con cáncer de ovario, y ahora luce serena y contenta por regresar a trabajar a la pantalla chica.

La actriz y productora Rebecca Jones cerrará el año trabajando y es que el próximo 20 de noviembre comenzará el rodaje de la teleserie “Doña Flora y sus dos maridos”, que produce Eduardo Meza.

Jones, quien a principios de este año fue diagnosticada con cáncer de ovario, luce serena y contenta por regresar a trabajar a la pantalla chica, mientras espera concretar un proyecto cinematográfico que recientemente le ofrecieron en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

A su paso por la alfombra roja del encuentro fílmico, donde fue la encargada de entregar un premio, la actriz compartió con emoción: Anoche hubo un ofrecimiento para cine, ojalá que se concrete.

Al hacer un balance de lo que ha sido este 2018 para ella, dijo: Trabajé, me enfermé, me recuperé y volví a trabajar. He tenido muchos aprendizajes, entre ellos que en la vida hay que tomar lo que viene, lo bueno y lo malo. “Tenía ganas de volver a trabajar y de volver a la vida”, anotó.

Sobre su personaje en el proyecto televisivo, compartió que se llama “Margarita Méndez” y aunque no puede dar más detalles, se trata de una teleserie con personajes muy humanos. “No son tan malos ni tan buenos”, anotó Jones quien recientemente fue declarada en inmunoterapia.

De acuerdo con datos de la producción, “Doña Flora y sus dos maridos” será protagonizada por Ana Serradilla, Joaquín Ferrera y Sergio Mur.

Basada en la obra del autor brasileño Jorge Amado, la historia gira en torno a “Flor”, cuya vida cambia cuando se casa con un simpático ladrón que es asesinado y tiempo después conoce a “Teodoro” con quien se recupera de las heridas del corazón, sin imaginar que el espíritu de su primer marido vendrá a exigirle cuentas.

La Razón

