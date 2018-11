Campanada verdiblanca

El Betis sorprende a un líder con Messi y hace añicos su defensa. Exhibición de Carvalho, cantada de Ter Stegen y roja a Rakitic.

El Betis no le guardó al Barça ni el respeto a las normas de la digestión, que aconsejan no bañarse hasta dos horas después de comer. A primera hora de la tarde, los chicos de Quique Setién salieron al Camp Nou y le dieron al Barça un baño en una primera parte para el recuerdo que supieron defender con inteligencia en la segunda para ganar por 3-4. Hacía tiempo que no se veía en el Camp Nou un equipo tratar así al Barcelona utilizando sus propias armas. El Betis impuso el orden para superar en un partido de locos a los blaugrana, que sólo se movieron mal y tarde, a golpe de locura.

Con decirles que la primera parte acabó con 0-2 y lo mejor para el Barça era el resultado se harán una idea. Las luces al Barcelona se le apagaron poco después del en el que Suárez recibió antes de empezar el duelo el trofeo de mejor jugador del mes de octubre y se fotografió con sus hijas.

La ilusión por el regreso de Messi al once titular y la expectación por ver de nuevo a Malcom se diluyeron como un azucarillo en cuanto el Betis ajustó unos problemillas iniciales en la salida del balón. En cuanto el Betis ajustó ese molesto ruido del motor, el equipo verdiblanco fue un bólido inalcanzable para un Barcelona que llegaba siempre tarde a la presión, que estaba mal situado en el campo y que temblaba como un cervatillo en cuanto la sala de máquinas del equipo sevillano hilvana cuatro pases seguidos.

Messi daba la sensación de no estar del todo recuperado a pesar de que cada balón que pasaba por sus pies tenía sentido, cosa que no podía decirse de sus compañeros.

El Barça se desangró en la presión al Betis. A la que los andaluces superaban el tímido intento culé, se plantaban ante Ter Stegen a la carga. Piqué evitó la primera de Lo Celso, Joaquín envió alta la segunda y a la tercera fue la vencida y Junior retrató a Sergi Roberto para anotar el 0-1. Junior tuvo luego opción para ampliar el marcador, Ter Stegen hizo el milagro de cada día ante Tello y Loren embocó fuera otro contragolpe antes de que Joaquín marcara el segundo de los verdiblancos ante un Barça absolutamente groggy al que el descanso le llegó como una bendición.

Valverde tenía que actuar, y rápido, porque de seguir las cosas así, no es que la remontada fuera difícil, es que la goleada en contra era una posibilidad más que posible. Ante una situación así, Valverde llamó al de la cresta a ver si le ponía algo de tensión al partido.

A los diez segundos de ingresar en el campo ya puso a prueba a Pau y dos minutos después Messi ya empezaba a sembrar el terror. El Betis sufrió en el arranque, pero lo solventaba todo a base de ceder córners. Al Barça, un córner le sirve tanto como un peine a un calvo. En busca del gol que le metiera en el partido, Munir ingresó por Malcom. El Barça seguía apretando y el Betis, aunque sufría, no cambiaba su manera de jugar y sus salidas a la contra buscaban la sentencia del partido. Tello, en el 65’, la tuvo en sus botas. Dos minutos después cometía penalti sobre Alba que Messi transformó en el 1-2, momento que aprovechó Valverde para dar entrada a Aleñá por un desconocido Busquets.

El mejor aliado del Betis fue Ter Stegen, que casi de inmediato se comió con patatas un chut de Lo Celso que le dobló las manos. Al Barça no le quedaba otra que jugar sin red en busca de un empate lejano a riesgo de de sufrir los contragolpes del Betis.

Viviendo en el alambre, Lenglet salvó al Barça del cuarto antes de que Vidal anotara el segundo, que a su vez se vio compensado por la expulsión de Rakitic. El Barça tenía que buscar el milagro con uno menos. El Betis no desaprovechó la ocasión y al minuto Canales marcó el cuarto, después de que Ter Stegen evitara otro más ante Junior. Pero el cuento no se acabó así. Todavía Messi marcó otro gol ya en el descuento que tuvo que ser concedido finalmente por el VAR. Ya no llegó a tiempo el Barça, al que la épica no le sirvió para vencer al orden del Betis.

