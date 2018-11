Juan Gabriel no está vivo, incluso yo le dije como iba a morir; afirma Mhoni Vidente

-Yo le comenté ‘Alberto, quédate tranquilo que eso no va a pasar, tu vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada’. dijo la clarividente.

Después de las últimas declaraciones del ex representante deJuan Gabriel, Joaquín Muñoz, sobre que El Divo Álvarez seguía vivo, Mhoni Vidente salió para esclarecer que son mentiras tales afirmaciones y detalló sobre su muerte.

Mhoni desmintió sobre que Juan Gabriel había fingido su muerte; afirmó que el famoso descansa en paz desde hace dos años.

“Ya verás cuando llegue el quince de diciembre y no pase absolutamente nada, quedará en ridículo este hombre y se caerán todas sus mentiras”.

Añadió que en 2013, el cantante la contacto después de haber sido hospiitalizado de urgencias por complicaciones médicas.

“En ese momento un amugo en común nos puso en contacto, fue él quien me buscó cuando lo internaron en Las Vegas, me preguntó que si iba a volver al hospital porque no la había pasado nada bien”.

Agregó que Juan Gabriel le había confesado que tenía mucho miedo de morir en agonía, a lo que ella lo calmó.

“Me dijo que le tenía mucho miedo a estar agonizando, que él no tenía ganas de sufrir más y que cuando le llegara la hora, no quería que fuera doloroso. Yo le comenté ‘Alberto, quédate tranquilo que eso no va a pasar, tu vas a morir instantáneamente, no vas a padecer nada’”.

Incluso, Vidente dijo que Juanga ya había dejado instrucciones para cuando falleciera.

“Él no quería que su público lo viera en ese estado, deseaba que la gente lo recordara tal y como era, se negaba completamente a que se le hicieran homenajes de cuerpo presente”.