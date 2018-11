Zeleb.mx Hija de Susana Zabaleta se enrola en el ejército israelí

Al parecer, la hija mayor de Susana Zabaleta sacó lo guerrera y fuerte de su mamá, pues la actriz comentó que, a sus 18 años, Elizabetha decidió enrolarse en el ejército israelí.

“Hace seis meses se unió al ejército israelí y está muy feliz“, indicó Susana, quien compartió que su hija siempre tuvo un gran interés por la cultura de su papá, el cineasta Daniel Gruener.

“Es un servicio social. Su padre es judío y ella decidió ser judía… entonces, pues, está feliz“.

Y aunque al principio fue difícil digerir la noticia, la actriz comentó en entrevista con el programa De Primera Mano que ahora está muy tranquila.

“No estoy nada preocupada. Ya sabe cómo usar un arma, ya sabe que hay que respetar a las otras personas, ya sabe qué es lo que está pasando en Israel, las faltas de respeto, ya sabe los límites de la guerra. Hay que conocer y saber absolutamente todo”, indicó.

Y aunque está lejos, Susana ha tenido la posibilidad de estar en constante comunicación con su hija, quien ha tenido que pasar duras experiencias, por lo que la actriz está contenta de la madurez que el ejército le puede dar a su hija.

“Ayer me habló y me dijo: ‘Mamá, pusimos el campamento en el desierto, pusimos las casas de campaña, llevábamos comida para cuatro días y de repente empezó una tormenta eléctrica; hubo viento y empezó a granizar.

“Nos sacaron de ahí en camionetas y toda mi ropa se quedó ahí en el campamento y no sé si me voy a poder comunicar contigo; no sé qué vamos a hacer … pero soy feliz’. Siempre me dice eso y entonces sólo me queda decir: ‘Wow esa p… niña fresa … ahora está comiendo lodo’”, expresó la actriz, quien también es madre de Matías, de 11 años.

