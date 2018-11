Roberto Alvarado fue afectado por el Pacto de Caballeros

-El futbolista de Cruz Azul aseguró que años atrás fue víctima del Pacto de Caballeros, situación que espera termine pronto dentro del fútbol mexicano.

Con la inminente investigación de Comisión Federal de Competencia Económicasobre la Liga MX y sus posibles prácticas monopólicas durante el mercado de fichajes, el Pacto de Caballeros corre peligro. Roberto Alvarado, jugador mexicano del Cruz Azul, habló sobre su experiencia respecto al tema, mismo que enfrentó antes de llegar al máximo circuito.

“Yo creo que es algo muy bueno. Una vez me pasó eso. Estaba en Celaya, iba a ir a Necaxa y por el Pacto de Caballeros no me pude quedar. Es muy bueno que se esté haciendo ese tipo de cosas porque aquí hay mucho jugadores que por lo mismo se quedan sin jugar y si se quita creo que tendrán más oportunidades en otros equipos”, confesó Alvarado en conferencia de prensa.

Sin embargo, aseguró que no guarda ningún resentimiento. El propio Alvarado explicó que la experiencia no fue la peor, ya que sobre el final consiguió buenas cosas en Celaya, situación que le permitió llegar con madurez a la Primera División.

“Yo tenía 15 años cuando me pasó. Por el Pacto de Caballeros tuve que regresar a Celaya, a lo mejor me hizo bien porque ahí me fue bastante bien y después pude brincar a Primera División. A final de cuentas, son experiencias que quedan y qué bueno que me pasó en ese momento. No tengo ningún tipo de resentimiento con quien me pasó”, expresó el futbolista de Cruz Azul.

Finalmente, habló sobre casos distintos del suyo, con compañeros que fueron afectados debido al Pacto de Caballeros y la razón principal por la que la investigación de la COCEFE debe tener lugar dentro del fútbol mexicano.

“Sí me ha tocado estar con compañeros que por el Pacto de Caballeros dejaron de jugar. Sí lo he vivido con algunos compañeros. Es muy bueno que se esté investigando para que se quite. Yo creo que a muchos les han truncado la carrera por eso. Esperemos se quite y así haya más oportunidad de que se pueda jugar en otros equipos sin ningún problema”, concluyó el Seleccionado Mexicano.

