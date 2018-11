Pide Luis Aguilar acciones reales en la Ley de Protección y apoyo a migrantes

Luis Aguilar Diputado de la zona centro sur del Estado, dio a conocer que la situación migratoria no es nada nuevo y que es una forma de expansión del género humano y que debemos verlo como una forma de avance y de progreso, pero resalto que los migrantes en la actualidad no son solamente los que tienen como destino los Estados Unidos, sino todo aquel que viaje de todas partes de la república también.

Lamentablemente los actuales migrantes comento el Legislador del PAN, carecen de todo apoyo que ya viene catalogado dentro de la Ley de Protección y apoyo para migrantes que lleva la finalidad de darles apoyo en todos los sentidos y que existe un sector de la población que puede estar en contra de tenderles la mano, pero es algo que pudiéramos todos pasar y que además es una forma de brindarles ayuda para que no se trastoque en un problema social y hasta delincuencial por la falta de recursos.

“Debemos también velar por sus derechos para todos ellos porque muchos se encuentran en total desamparo, sin refugio, alimentación y que es todo por buscar ese sueño de tener una mejor calidad de vida que no se las da su país o Estado”.

No se puede ser deshumanizado en no darles un apoyo, porque se ven familias enteras y a expensas en calles, cruceros y ante eso no podemos ser indiferentes. Informo Aguilar que muchos no solo van a EUA, sino que también se han logrado establecer miles de ellos en nuestro Estado de Chihuahua de todas las regiones del país.

Dentro de la Ley, nuestro Estado en el sector salud ofrece atención gratuita a los migrantes que pudieran estar enfermos o sufrido accidentes o lesiones en el trayecto. Pueden ser atendidos de forma gratuita en el Centro de Salud San Felipe, y en el Hospital General cuando requieren hospitalización, esto en la Ciudad de Chihuahua. En el transporte, se apoya a mexicanos repatriados que no son del Estado de Chihuahua, pagando su pasaje para que puedan llegar a su lugar de origen.

Existe también la instancia privada “Asociación Padre Maldonado”, hace recorridos por las vías del ferrocarril, para llevarles alimentos. En los recorridos se platica con los migrantes y se les dirige, si es necesario, al albergue de la asociación “Siete de Uno Migrando”, en la Colonia Revolución, de la Capital del Estado, a donde son trasladados y son acogidos con comida, techo durante 15 días, ropa, y posibilidad de aseo personal, finalizo Luis Aguilar.

