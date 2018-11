En 3 años se jubilan los primeros con la reforma de 1997. Tremenda pensión: hasta 20% del salario

Por Laura Quintero

Faltan solo tres de años para que se retire la primera persona bajo la ley de 1997, sin embargo, aún hay pendientes que no se han analizado a fondo: pensiones bajas, la solvencia de las aseguradoras de pensiones, además de que las tasas de sustitución serán del 40 por ciento o menos, advirtió Francisco Urióstegui, analista de Moody’s.

En entrevista para Economiahoy.mx, el experto detalló que después de julio de 2021 comenzarán a retirarse las personas que cotizan bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, es decir, bajo el sistema de aportaciones contributivas a través del ahorro pensionario mediante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), y tendrá derecho a acceder a una pensión quien cumpla con 250 semanas, tener 65 años y un día cumplidos y haber cotizado siempre en la formalidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la población de la generación Afore tiene una cotización promedio cercana a 14 años de los casi 25 años que se requieren por lo que, solo el 23.9 por ciento estaría en condiciones de acceder a una pensión al llegar a los 65 años, mientras que el 76.1 por ciento restante, no cumpliría con dicho requisito y no podría pensionarse.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO TE JUBILES?

“Todos nos quedamos con la idea de que estamos en un Afore cotizando pero no sabemos qué va a pasar cuándo me llegué el tiempo de jubilarnos (… ) No estamos tan enfocados en entender qué va a pasar a partir de ese momento de la jubilación, y tampoco estamos al pendiente de quienes son las compañías que están operando este negocio”, indicó Urióstegui.