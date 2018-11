Exigen diputados acciones para erradicar venta de carne de caballo como carne de res

Quienes integran la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso del Estado, exhortaron a las instancias correspondientes, con la finalidad de que los chihuahuenses conozcan con claridad el tipo de alimentos que consumen, ya que se corre el riesgo de intoxicaciones por sustancias que radican en la carne de caballo, de dudosa procedencia.

Por ello, emitieron un llamado a Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía del Gobierno Federal, para que se modifique la Tabla de Ingredientes de la Norma Oficial Mexicana y diga con claridad en la etiqueta, y en los comercios que la expenden, qué clase de carne animal consumen los mexicanos. Así mismo, para que este asunto se retome en la agenda del equipo de transición del gobierno entrante.

El exhorto, también va dirigido al titular de la Procuraduría del Consumidor Rogelio Cerda Pérez, para que ordene una inspección en los diversos puntos de venta en los que se expende carne de vacuno en el Estado de Chihuahua, para verificar que lo que se ofrece como carne de res, sea efectivamente de esa especie animal, y no carne de caballo.

Así mismo, solicitaron a la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios del Estado de Chihuahua, María Eugenia Galván Antillón, para que emprenda una campaña informativa para alertar a la población sobre los riesgos de adquirir o comprar carne de caballo contaminada y no apta para el consumo humano.

El diputado Jesús Velázquez, expuso en el Pleno del Poder Legislativo, que según el Estudio del Mercado de Carne de Caballo en México y Pruebas de ADN, elaborado por la UNAM, se buscó conocer la dinámica de venta de carne de caballo, así como detectar e identificar posibles residuos tóxicos en las muestras recabadas.

Mencionó que, en este estudio, analizaron 16 puntos de venta de Chihuahua, entre mercados, supermercados, tianguis y carnicerías. Los resultados mostraron que varias de las muestras recolectadas dieron positivo para carne de caballo a pesar de ser ofertadas como carne de res, lo cual era un fraude para los consumidores.

Informó que, la legislación en materia de salud en nuestro país, no prohíbe el consumo de caballo; sin embargo, el 65 de las pruebas aplicadas a este tipo de carne, presentaron elevados índices de clembuterol, sustancia tóxica al organismo humano, que comprometen al sistema cardiovascular y músculo- esquelético.

Los síntomas más frecuentes por intoxicación de clembuterol son: taquicardia, náuseas, diarrea, dolor estomacal, dolor de cabeza, mareos, hipertensión y vómito.

Jesús Velázquez comentó que también ese estudio, señala que comer carne de caballo no es en sí mismo un acto riesgoso para la salud humana, siempre y cuando, los animales sean criados para tal fin; sin embargo, dado que los animales que se sacrifican en México no son para este propósito, los riesgos de que contengan sustancias tóxicas se elevan significativamente.

Velázquez informó que además del clembuterol, los especialistas aseguran que la gran mayoría de los caballos que terminan en los rastros de nuestro país, han ingerido o son inyectados con sustancias tóxicas para los humanos como son el Isoxsuprina, Zilpaterol, Ractopamina, Triamcinolona acetonida o Dexametasona. Dichas sustancias ocasionan problemas sanguíneos, intestinales (salmonelosis), gastroenteritis, complicaciones en el embarazo, intoxicación, encefalitis, problemas cardiacos, entre otros.

Por la importancia de este tema, la iniciativa fue aprobada por unanimidad.