Diego Lainez reconoció tener muchas ofertas de Europa

A sus 18 años, Diego Lainez ha levantado las miradas de México y el mundo.

Y es que desde que Ricardo Antonio La Volpe lo debutó, al juvenil del América lo han colocado en el extranjero; sin embargo, ahora tiene concentrado en una sola cosa.

“A mí siempre me llena de orgullo que la gente hable de mí; pero ahora estoy concentrado con la Selección Mexicana, sé que sí hay muchas propuestas de Europa, pero en su momento tendremos que tomar la mejor decisión”, confesó para FOX Sports.

El futbolista del América tiene un sueño: “Es el sueño de todo jugador mexicano el jugar en ese nivel”.

Respecto a Premundial Sub-20 de Concacaf, Diego Lainez negó cargar con el equipo a pesar de ser el hombre que más figura.

“Todos acá somos iguales y trabajamos por un mismo objetivo; a mí me toca algo de esto, el equipo está unido y me gusta estar aquí. No siento una responsabilidad, porque siempre que estoy en la cancha me gusta divertirme”.

Agregando que “trato de escuchar lo menos posible (de los comentarios), y es bonito que la gente tenga buena expectativas de uno”.