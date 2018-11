¿Quien es la mujer que heredó la mansión y fortuna de Freddie Mercury?

-Mercury consideraba a Mary Austin como su “esposa”, quien es hoy inmensamente rica; hoy 68 años y uno de los secretos mejor guardados del rock: el lugar donde esparció las cenizas del cantante de Queen.

Después de 28 años de la muerte de Freddie Mercury su poder de convocatoria no ha disminuido. La mitad de los 32 millones discos que ha vendido Queen en Estados Unidos han sido distribuidos tras la muerte de Mercury.

A este fenómeno se le conoce como “la estrella muerta”, momento en que nace en muchas personas la fascinación por el artista fallecido. A Michael Jackson, George Michael o Whitney Houston les ocurrió lo mismo.

¿A donde van a parar las ganancias que generan estas ventas?

Freddie Mercury consideró Mary Austin como su “esposa”, quien es hoy inmensamente rica gracias a los millones de euros en derechos de autor que recibe cada año.

¿Cómo empezó esta historia?

De acuerdo con el documental Freddie Mercury: La historia jamás contada, Freddie y el guitarrista Brian May durante los setenta solían visitar a la boutique londinense Biba, centro oficial del movimiento swinging London de los sesenta, para observar a sus dependientas. Una de ellas era Mary, a la que Freddie iba a ver a menudo a la tienda antes de que comenzaran a salir juntos.

Aunque nunca se casaron vivieron seis años juntos.

En 1976 Mercury reveló que era gay, pero Mary señaló que durante dos años había estado notando un comportamiento extraño. “Sabía que no estaba siendo sincero consigo mismo”, declaró después.

Freddie se mudó a una casa en Stafford Terrace, donde habitó antes de mudarse al Garden Lodge, conocido como su último hogar. El lugar se encontraba cerca del apartamento de Mary, según algunos relatos, hasta podía ver la casa de Mary desde allí.

Mercury empezó a tener relaciones con hombres más a menudo pero Mary siempre fue como su esposa: “Para mí, fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podrían reemplazar a Mary. Es porque es sencillamente imposible”, declaró el cantante.

El día que falleció Freddie Mercury, en su testamento dejó a Mary su mansión de Garden Lodge, valorada en 22,5 millones de euros de la época, y la mitad de su fortuna (y futuras ganancias por derechos de autor), inicialmente valorada en más de nueve millones de euros.

Pero hay que tener en cuenta que los miembros vivos de Queen siguen haciendo exitosas giras y hay un musical de enorme éxito sobre la banda, We Will Rock You. Solo en 2014, por ejemplo, se calcula que los ingresos por derechos de autor de la banda superaron los 54 millones de euros. Gran parte de estos beneficios anuales van para Mary.

Mary Austin sigue viviendo en Garden Lodge, la casa donde residió sus últimos años y falleció Freddie Mercury en Londres.

Mary tiene hoy 68 años y uno de los secretos mejor guardados del rock: el lugar donde esparció las cenizas del cantante de Queen.

