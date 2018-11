Ayón, el Jugador Más Valioso de la Euroliga

El mexicano Gustavo Ayón, pívot del Real Madrid, fue designado mejor jugador (MVP) de la quinta jornada de la Euroliga, en la que su equipo se impuso al Zalgiris en Kaunas por 79-90.

Ayón consiguió 13 puntos y cinco tiros libres convertidos de los ocho que lanzó. El mexicano además capturó ocho rebotes, dio cuatro asistencias, robó tres balones y puso un tapón. Todos estos números, más las ocho faltas recibidas, le supusieron 30 puntos de valoración. Estuvo casi 27 minutos en la cancha.

El Titán de Nayarit no alcanzaba los 30 créditos de valoración desde la primera jornada de la pasada edición de la Euroliga ante el Anadolu Efes.

“La victoria es muy importante y estoy contento por el trabajo que he hecho. He ayudado al equipo en lo que podía, reboteando o poniendo intensidad a la hora de defender”, explicó Ayón a la web del club blanco.

En opinión del pívot natural de Nayarit, lo más importante es que todos sigan jugando como hasta ahora y “que cada uno tenga su momento para llegar a los partidos importantes en buena forma y listos para jugar”.

La distinción MVP de ayer es la quinta de Gustavo Ayón desde su debut en la Euroliga.

La Crónica

Comentarios

comentarios