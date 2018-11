Colombia debe invertir más en educación para alcanzar la paz: Shakira

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 3 de noviembre del 2018.- Colombia debe invertir más recursos en educación para consolidar la paz y acabar la desigualad social, dijo el viernes la cantante Shakira durante una visita a su país para cerrar su gira El Dorado World Tour y anunciar la construcción de dos nuevos colegios patrocinados por su fundación caritativa.

La estrella de la música pop asistió en las ciudades de Cartagena y Barranquilla a los actos de inauguración de las obras para la construcción de dos megacolegios que patrocina a través de su Fundación Pies Descalzos.

“Cuando unos niños no reciben la misma educación que los que viven en mejores condiciones, no podemos hablar de un país en paz, no podemos de hablar de un país en igualdad, porque la educación es eso que nos da igualdad a todos, es esa oportunidad y ese derecho inalienable que nos hace a todos iguales, que nos da a todos la misma oportunidad”, dijo Shakira.

La cantante y compositora de 41 años, casada con el futbolista español Gerard Piqué y madre de dos niños, ofrecerá el sábado un concierto en Bogotá para concluir El Dorado World Tour, que comenzó el año pasado con más de 50 presentaciones en Europa y América.

“Los niños y niñas tienen que ser nuestra apuesta, tienen que ser la prioridad del Gobierno, pero también del sector privado si realmente queremos un cambio y un país en paz”, insistió la artista al lamentar que haya zonas de Colombia sin acceso a educación, ni a servicios públicos como agua potable y electricidad.

La artista, una de las cantantes y compositoras latinoamericanas más reconocidas en el mundo, creó la fundación en 1997 cuando tenía 18 años, tomando el nombre de su tercer álbum y su primer éxito internacional Pies Descalzos.

Actualmente la fundación cuenta con cuatro colegios ubicados en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Quibdó y Soacha, en las afueras de la capital, Bogotá, que atienden a más de 77 mil niños y jóvenes beneficiados con educación y alimentación.

Los dos nuevos colegios de la fundación de Shakira, que cuenta con varios donantes, demandarán inversiones de 4,6 millones de dólares en Cartagena, en el barrio de Villa de Aranjuez, y otros 4.3 millones de dólares en el proyecto en el sector Nuevo Bosque de Barranquilla.

Con información de Agencias.

Comentarios

comentarios