Rosie O’Donnell se ha comprometido con su novia Elizabeth Rooney

-La conductora de TV afirma que la diferencia de edades (23 años) no es un problema.

Rosie O’Donnell confirmó que está comprometida con su novia Elizabeth Rooney, una policía de Massachusetts de 33 años.

En entrevista a la revista People, la conductora de televisión afirmó que las dos están saliendo desde el año pasado y que a Rooney no le importa la diferencia de edad entre las dos, que es de 23 años.

“Sigo diciéndole que soy demasiada vieja para ella. Pero a ella no le parece importar. Ella es como, ‘yo estaba en el ejército! Pongo mi vida en peligro todos los días, ¿crees que no sé con quién quiero tener una cita?. Me gusta.’ … de acuerdo, supongo que eso es cierto. Tiene muchos puntos positivos”, justifica O’Donnell.

Sobre su prometida, la también actriz comentó: “Ella vive en Boston ahora y yo vivo aquí en Nueva York. Ha sido una relación de larga distancia, pero ha sido genial. Creo que es una mujer maravillosa”, señaló.

