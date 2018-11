Peña Nieto no quiere ser juzgado por corrupto: Jorge Soto

El diputado Jorge Soto realizó un posicionamiento en relación a la controversia constitucional presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado panista señaló que “La corrupción es el cáncer, un cáncer muy avanzado en México. No distingue colores, no distingue gremios ni sectores. La corrupción nos ahoga, nos asfixia, nos detiene, nos paraliza y pareciera que no hay luz al final del túnel”.

Soto destacó que este acto jurídico, es un caso sin precedente en nuestro país, ya que de la mano del ministro Eduardo Medina Mora quien admitió la controversia constitucional, Peña Nieto pretende cubrirse con el manto de la impunidad. Así mismo, dijo que “la corrupción ha sido el sello, un sello que marca y marcará para siempre a su gobierno”, afirmó el legislador local.

De igual forma, señaló que lo argumentado por el ministro Medina Mora lejos de prevenir la impunidad, la fomenta y evidencia otra más, de las maniobras que el Presidente Enrique Peña Nieto, quien la orquestó para evitar ser juzgado, por corrupto.

“Nuestro Presidente, el Presidente de todas y todos los mexicanos, aunque no parezca Presidente, se ampara, se cobija, se esconde, cuál vulgar ladrón, como lo es, tras el manto protector, corrupto, del ministro Medina Mora” refirió el legislador.

“Las y los chihuahuenses no les daremos tregua, no olvidamos, no perdonamos, la lucha contra los corruptos, es una lucha sin cuartel”, sentenció el legislador.

