Ni siquiera la “Pena de Muerte” podrá pagar el daño que causó

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 31 de octubre del 2018.- La coordinadora de la organización de “Justicia para Nuestras Hijas” Norma Ledezma Ortega expresó en torno al asesinato de la pequeña “Camila” que aún falta mucho por hacer entorno a este tipo de crimenes, así como no “hay pena que alcance a castigar un delito de esta naturaleza”.

Como madre y víctima, en particular puedo hablar de que “ni con la muerte misma puede pagar el daño que causan quienes cometen actos como estos”, con que sanción paga esta persona el daño irreversible que le causó a la madre de “Camila” a sus hermanos, aseveró Ledezma Ortega.

No hay sanción y ningún legislador podrá poner una sanción que radique y castigue de manera genuina un acto como este, no la hay”, los funcionarios tendrán que hacer sus diagnósticos para determinar que penalidades deberán de imponer en casos como el de “Camila” en donde sus amaneceres volverán a ser igual, por que esto no se repara.

Tendrán que aprender a caminar en este camino tan difícil e irreparable, jamás lo harán y lo digo como madre, como defensora de los derechos humanos, porque no hay ley que repare este daño, aseveró Ledezma Ortega.

