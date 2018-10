La consulta pública del aeropuerto sin normas legales: Luis Aguilar

El Legislador del PAN Luis Aguilar dio a conocer que en días pasados se llevó acabó la consulta pública nacional sobre el lugar de la construcción del aeropuerto de la ciudad de México, del cual se dio sin las normas legales vigentes y con ausencia total de las formalidades que las leyes establecen, sin el respeto a los tiempos que marca la norma y alejados de la observancia del principio de transparencia, es por ello que al Partido Acción Nacional le preocupa la informalidad con la que se ha llevado a cabo la consulta y las consecuencias que pudiera tener sin cuidar ningún rigor jurídico.

Indico Aguilar que esta consulta no puede generar certeza en cuanto a su resultado, menos considerarse obligatoria, ya que no se encuentra dentro del margen de cualquier norma jurídica, sino porque además no es representativa de la decisión de la mayoría de todos los mexicanos, ya que solo se instalaron mesas en tan solo 538 municipios del país, cuando en el Estado de Oaxaca cuenta con solo 570 municipios.

Esta decisión debió tomarse con criterios claros, dice Luis Aguilar, porque es un espacio estratégico del país y no se debe tomar la decisión sin criterios técnicos claros y especializados que permitan tomar cualquier decisión con bases ciertas y firmes para con ello brinde un mensaje de seriedad y certidumbre al inversionista.

Acción Nacional se pronuncia a favor consultar a las y los ciudadanos, pero siempre aplicando los mecanismos jurídicos que se han construido a través del tiempo y que se tienen al alcance.

El Diputado externo la preocupación por parte de la bancada del PAN, por las consecuencias legales, económicas y como se pudiera mirar al país dentro de los sectores económicos y a todos los que se dedican a generar inversión dentro y fuera del país.

