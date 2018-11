Corte genera jurisprudencia para uso recreativo de mariguana

-Cómo adelantó Grupo Imagen la semana pasada, cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal discutieron dos proyectos de sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) completó los cinco amparos que se requerían para generar jurisprudencia obligatoria a nivel nacional para el uso recreativo de la mariguana.

Cómo adelantó Grupo Imagen la semana pasada, cinco integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal discutieron dos proyectos de sentencia, uno de la ministra Norma Piña y otro de Arturo Zaldívar, en los que se abordó la inconstitucionalidad de las nomas que establecen la prohibición para que la Secretaría de Salud autorice el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos de cannabis.

La ministra Piña Hernández expuso que al consumir cannabis de forma recreativa, los quejosos no incurrirán en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal.

La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros”, se expone en la propuesta.