Maradona festeja en Sinaloa cumpleaños 58 con amigos

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 30 de octubre del 2018.- El ex astro del futbol argentino Diego Maradona festejó este martes su cumpleaños número 58 en México, donde dirige al Dorados de Sinaloa, con un sombrero de mariachi, un habano y acompañado de algunos familiares pero sin sus hijas.

“Linda visita, ¡las amo!”, escribió Maradona en sus redes sociales acompañando el mensaje con una imagen de un corazón y dos fotos: una con Rocío Oliva, su actual pareja, y otra junto a una de sus hermanas y una sobrina.

Maradona cumplió este martes 58 años en uno de sus mejores momentos de su carrera como técnico. Dorados, que era penúltimo cuando el Diezllegó en septiembre, suma cuatro victorias consecutivas en el torneo de Ascenso mexicano y está afianzado en la zona de playoffs.

Sin embargo, el sábado pasado, tras vencer a Tampico Madero en la antepenúltima fecha del campeonato, Maradona expresó que “el mejor regalo de cumpleaños” sería ver a su nieto.

“Sería el regalo de mi vida ver a Benjamín, después no me interesan las fiestas, ni cuántos cumplo, que cumplo un montón. Se me fueron los años: ayer parecía que tenía 20 años y el martes cumplo 58”, reflexionó Maradona.

El ex jugador de Boca Juniors se encuentra distanciado de sus dos hijas, Dalma y Giannina, desde hace varios meses, una situación que se profundizó cuando Maradona no asistió a la boda de la primera.

“He vivido muchas veces bien y otra mal, pero puedo salir a la calle con la frente en alto porque no le hice mal a nadie”, señaló el argentino.

Los festejos en el mundo futbolístico abundaron. Desde Ronaldinho, pasando por su ex compañero Pedro Troglio, el preparador físico Fernando Signorini y hasta los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, felicitaron al ex capitán de la selección Argentina.

Sin embargo, el mensaje más peculiar corrió a cargo del legendario Pelé, con quien Maradona ha tenido una relación complicada. “Feliz cumpleaños, amigo mío. Probablemente estarás teniendo una noche tranquila con un buen libro, pero espero que encuentres tiempo para una pequeña celebración”, escribió en tono irónico el brasileño.

El asistente de Maradona en Dorados, el también ex jugador Luis Islas, lo felicitó en Twitter, donde subió una foto con todo el cuerpo técnico y los allegados del argentino, que posó con un sombrero de mariachi.

El abogado de Maradona, Matías Morla, también viajó desde Argentina para estar en las celebraciones. En la foto que compartió Maradona junto a Morla, el ex futbolista tiene en su boca un habano, uno de sus gustos principales.

Con información de La Jornada.

Comentarios

comentarios