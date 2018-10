Es necesario no “criminalizar” a las mujeres por abortar: Gámez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 30 de octubre del 2018.- La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Gámez Gutiérrez destacó que el tema del aborto es una asignatura que no ha sido tocado al interior de su partido, por lo que en su momento prevé se lleven las acciones correspondientes con respecto a esta iniciativa que en estos momentos se encuentra dentro de la cancha federal.

Gámez Gutiérrez declaró que de manera particular Acción Nacional se encuentra a favor de la vida, sin embargo, no se puede negar que muchas mujeres son criminalizadas al momento de realizarse un aborto, por lo que consideró que es necesario conocer a fondo cada caso en particular antes de prejuzgar a quien toma la decisión de abortar.

En este sentido, la legisladora panista destacó que es necesario que se conozcan las situaciones particulares que llevaron a la mujer a tomar la decisión de abortar, por ello manifestó que se “tendría que ir viendo como pasan estas situaciones para fortalecer políticas a favor de las mujeres” dirigidas tanto a la prevención de los embarazos y con relación a brindar los apoyos necesarios a quienes pretenden llevar a cabo el aborto, concluyó Gámez Gutiérrez.

