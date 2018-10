La maravillosa señora Maisel exhibe inequidad que viven mujeres

-La producción narra la historia de una mujer que tiene una vida aparentemente perfecta, pero todo cambia cuando su matrimonio se derrumba; es una comedia ambientada en la década de los 50.

Después del éxito rotundo que tuvo La maravillosa señora Maisel en la entrega de los Premios Emmy 2018 (Mejor Dirección de Comedia, Mejor Serie de Comedia, Mejor Actriz aPrincipal de Comedia, entre otros), resulta inadmisible no retomar los aciertos de esta serie creada por Amy Sherman-Palladino y ambientada en los años 50. Esa sería la excusa políticamente correcta que se me ocurre para hablar de esta serie, pero, lo cierto es que quisiera escribir de ella haya o no argumentos válidos para hacerlo, porque considero que quienes no la hayan visto — temo que son muchos— se están perdiendo de una de las mejores producciones de 2018.

Midge Maisel (Rachel Brosnahan) tuvo una boda perfecta, vive en una casa perfecta con hijos casi perfectos y parecería ser la esposa perfecta. Es decir, su matrimonio se derrumba, su marido tiene una aventura con su secretaria y ella se encontrará, de la noche a la mañana, con la vida que tanto le ha costado construir, completamente dada vuelta. Y así como el hambre agudiza el ingenio, dicen, la desesperación hará que afloren capacidades desconocidas para esta ama de casa que siempre ha vivido en pos de su notan brillante marido.

Casi por casualidad, encontrará en los monólogos de comedia —el famoso stand up estadounidense— un refugio y una plataforma para darle un giro a su previsible existencia. Es posible que este hilo argumental no resulte revolucionario en el 2018, pero, 70 años antes y con la incipiente lucha por los derechos de las mujeres que venía gestándose en Estados Unidos, las palabras “divorcio”, “separación” y hasta “trabajo femenino” todavía resultaban causantes de horror entre un determinado grupo de señoras y señores de la época.

Puede que en la actualidad tengamos cierta ilusión de que hemos superado con creces las trabas que las mujeres encontramos dentro de un sistema que parecería operar exclusivamente en función de los hombres. La maravillosa señora Maisel viene a demostrarnos que esto es, justamente, una ilusión. La vigencia de esta serie está basada en el camino sinuoso y complicado que deberá recorrer Midge en el afán por salir adelante y cumplir un sueño que va en contra de lo que los otros esperan de ella.

Si bien es cierto que ha habido avances en la garantía de los derechos femeninos y que ya (casi) nadie se asusta por encontrarse con una mujer que trabaja, la desigualdad y los prejuicios en torno a lo que las mujeres debemos hacer, decir, vestir y hasta pensar, son tan actuales como el Iphone X. En este contexto, todas podríamos ser la señora Maisel, pero la que es verdaderamente maravillosa aquí es la señora Rachel Brosnahan, que construye un personaje brillante, complejo y definitivamente atrapante.

La ambientación, el guion y los memorables personajes secundarios completarán la fórmula de esta exitosa comedia de Amazon. El tono, además, será despreocupado, ligero y musical para recordarnos que no se requiere de un drama bizantino para abordar temas relevantes. Y mientras tanto, nosotros, los atormentados seres del siglo XXI, agradeceremos la bocanada de aire fresco que también resulta necesaria entre tanta oscuridad.

La maravillosa señora Maisel

Género: Comedia

Creador: Amy Sherman-Palladino

País: Estados Unidos

Medio de difusión : Amazon Prime

