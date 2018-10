¿Cuántos libros se leen en México al año?

-En México se leen en promedio 3.8 libros al año por persona, pero sólo 2 de cada 10 lectores comprende totalmente el contenido que leyó.

Cada mexicano lee en promedio un libro cada tres meses. En México se leen 3.8 libros al año por persona. Los materiales de lectura consultados con mayor frecuencia por los mexicanos son 1. libros de texto o escolares, 2. periódicos y 3. páginas, foros o blogs digitales, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (Molec) del Inegi para el 2018.

¿Cuánto leen las mujeres?

Las mujeres son quienes leen más libros en México. 5 de cada 10 mujeres leen por lo menos un libro al año, mientras que 4 de cada 10 hombres lee por lo menos un libro al año. Los hombres leen más periódicos y artículos en internet.

¿Cuánto tiempo se dedica a la lectura?

Cada vez que un habitante toma un material escrito dedica en promedio 39 minutos continuos a leerlo. La población sin educación primaria y secundaria dedica 29 minutos por sesión de lectura; los que estudiaron preparatoria dedican 34 minutos y quienes tienen educación universitaria o más leen 49 minutos cada sesión.

¿Cuál es la velocidad de lectura?

En México 1 de cada 10 lectores dijo que su velocidad de lectura es lenta, 5 de cada 10 afirmaron que es regular, 3 de cada 10 que es medianamente rápida y sólo 1 de cada 10 dijo que su lectura es muy rápida. Esta tendencia se mantiene en hombres y mujeres de todos los grupos de edad.

¿Los mexicanos comprenden lo que leen?

Sólo 2 de cada 10 lectores comprende totalmente el contenido que leyó. 6 de cada 10 dicen que comprendieron sólo una gran parte y 2 de cada 10 dijeron que comprenden sólo la mitad o muy poco de lo que leen. Pese a ello, solamente 37.6% de la población consulta fuentes como diccionario, enciclopedia o internet para fortalecer la comprensión lectora.

¿Qué libros leen los mexicanos?

De la población lectora exclusivamente de libros la mayoría lee libros de literatura (40.8%). Otras temáticas que se leen en este rubro son libros académicos o de uso universitario (33.6%), libros de superación personal, autoayuda o religión (28.2%), libros de cultura general (23.4%) y manuales, guías o recetarios (7.5 por ciento).

¿Por qué leen los mexicanos?

La mayor parte de las personas en México leen por entretenimiento (38.2%), los requerimientos escolares, científicos o técnicos son la segunda razón predominante (26.8%), por bienestar o salud también leen en el país (23.2%) y sólo 2 de cada 10 habitantes lee por cultura general (20.9 por ciento).

¿Papel o digital? ¿Qué formatos de lectura se prefieren?

De cada 10 mexicanos 8 prefieren leer libros impresos que digitales, en las mujeres esta tendencia se profundiza, 9 de cada 10 se inclinan por leer el material en formato físico. Sin embargo, la lectura digital ha aumentado significativamente, creció al doble en sólo 3 años. En el 2015 sólo 2.1% de los lectores tenía preferencia por el formato digital y para 2018 esta cifra fue de 10.7%, de acuerdo con datos del Molec del Inegi.

Las escuelas fomentan más que la familia el hábito de la lectura

La mitad de la población aseguró que sus padres o tutores no tenían el hábito de leer por lo cual no se estimuló su interés por la lectura. En México 7 de cada 10 personas dijo que sus padres o tutores no tenían la costumbre de leerles algún texto en la infancia y 3 de cada 10 no fue incentivado a leer porque su familia no solía llevarlo a bibliotecas o librerías.

El estímulo para la lectura provino mayormente de las escuelas. 2 de cada 10 (16.0%) personas recibió incentivos y actividades que fomentaban su hábito de leer en su trayectoria académica. Mientras que sólo 7.0% de la población tenía este tipo de estímulos en casa.

Y los que no leen, ¿por qué no leen?

Aunque los mexicanos reciben algunos estímulos para aumentar sus niveles de lectura, la mitad de los habitantes aseguró que no tiene tiempo suficiente para dedicar a leer. Al menos 1 de cada 4 dijo que no lee por falta de interés y porque no les gusta la lectura y 1 de cada 10 afirmó que no lee porque prefiere realizar otras actividades.

Entre los libros más recientes que he leído está el de Mercedes D’Alessandro, sobre la desigualdad económica entre hombres y mujeres. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo?.

El Economista

