Amigos en el Tri y rivales en el Clásico; Alvarado vs. Lainez

Roberto Alvarado enfrentará a Diego Lainez, Edson Álvarez y Carlos Vargas, sus compañeros en Selección.

Compañeros en la Selección Mexicana desde las categorías inferiores, Roberto Alvarado y Diego Lainez se enfrentarán por primera vez en un Clásico capitalino entre América y Cruz Azul.

Las joyas juveniles de ambos equipos han compartido vestidor en el Tri Sub-21 que participó en el Torneo Maurice Revello, mejor conocido como Esperanzas de Toulon, además de que debutaron el mismo día y en el mismo partido con la Selección mayor.

Alvarado es amigo y compañero también de otros jugadores azulcremas como los defensas Edson Álvarez y Carlos Vargas.

“Tengo algunos compañeros como Diego Lainez, Vargas, Edson Alvarez, me llevo bien con ellos y por eso va a ser un buen partido y bonito jugar contra ellos”, dijo el delantero de la Máquina, quien suma dos goles con el equipo celeste esta temporada.

Incluso consideró la idea de acercarse a los jugadores azulcremas para lanzar una apuesta sobre el partido en el que se disputará el liderato de la Liga MX en este Apertura 2018. “Esperemos lanzarles alguna apuesta a ver si quieren apostar”.

El Piojo Alvarado y Lainez fueron convocados por Ricardo Ferretti para los partidos amistosos de la selección azteca de septiembre y ambos tuvieron la oportunidad de debutar con el equipo nacional ante Uruguay el 7 de septiembre, en el partido de Houston, Texas.

Antes de ello, estuvieron juntos con la Sub-21 que fue subcampeona ante Inglaterra en Toulon.

En su primer torneo como celeste, el Piojo señaló que ya le emociona la idea de jugar ante las Águilas en el Estadio Azteca, donde la Máquina será local por primera vez en 22 años.

“Siempre me emociona porque es un Clásico, el famoso Clásico joven, entonces sí me emociona y sí me motiva jugar contra América”, apuntó.

Alvarado es titular en el equipo de Pedro Caixinha además de que ya lleva dos goles y dos pases para gol en 968 minutos mientras que Lainez ha logrado tres goles este semestre en 442 minutos y sin ser el titular en el esquema de Miguel Herrera.