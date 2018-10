Ruffo Appel renuncia al CEN de Acción Nacional

-Ernesto Ruffo Appel renunció al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, por considerar que la dirección del partido se convirtió en “botín político para beneficio de unos cuantos” que apartó al panismo de sus valores tradicionales.

En una carta dirigida al presidente nacional, Marcelo Torres Cofiño, el diputado federal acusó a la dirigencia nacional de omisión frente a los casos de corrupción relacionados con recursos presupuestales del Ramo 23 en el que estuvieron implicados algunos militantes.

“En esta comisión, por denuncia de integrantes del Partido, me tocó revisar y evaluar casos en los que se documentó que hubo recursos económicos presupuestales canalizados por el Ramo 23 del presupuesto Federal, denominados popularmente ‘moches’, que debiendo ser entregados a determinados gobiernos municipales para obras ya autorizadas, no llegaron a su destino, quedándose en las áreas estatales y aplicados posteriormente a conceptos no autorizados”, escribió en una carta.