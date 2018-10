Revelan detalles del día en que falleció Mariana Levy

La dolorosa partida de Mariana Levy dejó una huella imborrable en la vida de su madre, Talina Fernández, quien conserva un vivo recuerdo de cómo fue ese día en que recibió la noticia del fallecimiento de su hija, un 29 de abril de 2005. Conmovida, la conductora de televisión abrió su corazón para revelar detalles de ese episodio, que derivó de un asalto cuando la entonces actriz se dirigía a disfrutar de un día junto a su familia. Desde ese instante, la historia de los cercanos a Levy cambió para siempre, aunque su memoria está presente en cada uno de ellos, sobre todo de sus hijos.

Esta vez, Fernández se dispuso a contar cómo fue que se enteró de la tragedia, en medio de los compromisos de trabajo que la mantenían ocupada ese día. “Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa, que estaba ella ahí y se fue porque se embarazó, entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y yo no le entendía y me decía: ‘nos asaltaron’…”, comentó la periodista durante una entrevista con el programa televisivo Hoy. Tras el aviso que la tomó por sorpresa, actuó de manera inmediata sin saber que las cosas darían un giro inesperado.

Tan pronto el ex esposo de su hija la alertó sobre lo ocurrido, se dirigió al sitio en donde estaba Mariana, quien apenas días atrás había celebrado su cumpleaños número 39. “Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaba y entro buscándola y digo: ‘¡mi hija, dónde está mi hija!’ y una enfermera me dice: ‘estaba en el suelo’… Porque Pirru, después del asalto que le da el ataque al corazón, la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla…”, dijo durante la charla.

Con plena claridad, Talina ahondó en su relato para revelar qué fue lo que aconteció minutos antes del fallecimiento de su hija, quien no pudo sobreponerse al sorpresivo suceso en el que sintió que sus seres queridos corrían peligro. “Fue fulminante. Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro, Pirru venía manejando, y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘nos van a asaltar’, y regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘me voy a desmayar’, y cae muerta…”, recordó.

A más de una década del fallecimiento de Mariana, Talina se mantiene firme, dando continuidad a sus proyectos y cobijada por el amor de sus seres queridos. Por supuesto, sus nietos ocupan un lugar muy especial en su corazón y al ser cuestionada sobre cómo es la relación que lleva con ellos no dudó en contestar. “Los amo, son hijos de mi hija…”, declaró para reiterar que todo marcha bien con ellos. Sin embargo, eso no ocurre con su ex yerno, quien se ha mantenido distante durante mucho tiempo. “No me llevo, no me habla…”, respondió para después agregar que si él le hablara le contestaría.

