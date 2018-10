Las escenas de sexo de HBO son ahora más seguras gracias a esta nueva figura en el rodaje

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 26 de octubre del 2018.- Los tiempos cambian y no siempre a mejor, pero movimientos como el #MeToo o Time’s Up están ayudando sin lugar a dudas a proteger los derechos de la mujer en una de las industrias más crueles como es Hollywood. Es por ello que HBO ha tomado cartas en el asunto y ha decidido hacerse con los servicios de una figura que sirva de apoyo a actores y actrices y vele porque el ambiente de trabajo sea el más cómodo y natural posible.

Aunque esta medida no es nueva en el mundo del espectáculo, el rol de esta supervisora de intimidad no se limitará a discutir acerca del guión sino a estar en pleno rodaje ejerciendo de mediador entre actores y directores. Esta propuesta ha surgido a raíz de que Emily Meade, actriz de la serie de HBO ‘The Deuce´ solicitara al creador de la serie, David Simon este papel para sentirse más cómoda en el rodaje. “No es nada radical, sólo tener a otra persona que se preocupe por ti. No debería ser radical que haya alguien para proteger tus partes íntimas, pero alguien que lo hace -el mero gesto- ayuda. Es como una madre o una hermana dentro del rodaje”, señalaba Meade.

Alicia Rodis, actriz y cofundadora de Intimacy Directors International, una asociación que busca coreografiar y supervisar las escenas de sexo en series, películas y obras teatrales, ha sido la elegida por HBO para llevar a cabo este trabajo. “En los momentos íntimos, desde besos a escenas de sexo intensas, es común que los directores digan «Tú haz lo que sea mientras estés cómoda, déjate llevar», y si no le ayudas realmente, no les guías, ¿no es como si estuvieran haciendo un trabajo sexual?”, reflexionaba Rodis al ser preguntada por su función real en el rodaje en una entrevista. ‘The Deuce’, una serie sobre la industria del cine pornográfico en los 70, es precisamente una producción con gran número de escenas de sexo y es por ello que para esta segunda temporada han querido contar con esta figura de coordinación y apoyo para los intérpretes, en este caso especialmente pensado para las actrices.

El asentamiento de una figura clave

Afortunadamente, este gran avance para combatir el acoso sexual y hacer del rodaje un entorno lo más agradable y profesional posible no se acaba en ‘The Deuce’. HBO ha quedado satisfecha con el refuerzo de esta figura y por ello la repetirá en sus próximas producciones, la serie de ‘Watchmen´que prepara Damon Lindelof (‘Perdidos´) Th Fleftovers) o la película sobre la serie ‘Deadwood´ “Si tu rodaje no tiene coordinador de intimidad, en el mejor caso puede que no estés contando la historia como querías. En el peor caso, tendrás actores siendo atacados físicamente”, señalaba Rodis. La introducción de esta nueva representación de los actores se antoja clave en el futuro para un mejor entorno y que cada vez haya menos problemas de rodaje por conflictos en escenas de sexo.

Con información de Agencias.

