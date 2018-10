Cruz Azul debería tenernos miedo: Henry Martín

El atacante azulcrema señaló que por la calidad de las Águilas, en la Máquina deben estar temerosos.

El delantero de las Águilas del América, Henry Martín, le lanzó un dardo a Cruz Azul previo al Clásico Joven de este sábado, ya que dijo que por la calidad de los azulcrema, los cementeros tendrían que estar asustados.

“No lo sé, obviamente esa pregunta deben de responderla ellos, pero yo creo que sí tendrían que tenerlo (miedo) porque tenemos una gran calidad y un gran grupo”, dijo el jueves.

“Estamos para grandes cosas y que está demostrando y que seguimos mejorando para lograr el objetivo que es el campeonato”, agregó.

El atacante americanista basó sus declaraciones en el liderato que le quitó la semana pasada el conjunto de Coapa a los de la Noria, aunque más allá de eso, Martín sabe que los Clásicos no se pueden perder.

“Los Clásicos no se pueden perder independientemente del liderato. Nosotros al no tener ya la competencia de la Copa MX, sabemos que tenemos que ganar la Liga, si o sí; no tenemos más margen de error, ya tuvimos nuestro tropiezo y nos lo dejaron muy claro, la Liga y lo tenemos que demostrar partido tras partido”, dijo en entrevista para W Radio.