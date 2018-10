Exhortan diputados a ayuntamientos a no incrementar más del 5% el predial   

El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó a los 67 ayuntamientos de la Entidad, para que dentro de los proyectos de leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2019, que serán enviados al Congreso para su votación, no se consideren incrementos superiores al 5 por ciento en el cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que le representan al contribuyente una diferencia entre el importe del presente ejercicio fiscal y el que se causará durante el año del 2019.

Lo anterior exceptuando los casos en que exista translación de dominio de los bienes inmuebles; o bien, que exista ampliación, modificación o construcción en los inmuebles que justifiquen la actualización de los valores catastrales, o que se hayan realizado modificaciones en los inmuebles y estos no se manifestaron debidamente, ni se declararon ante las autoridades municipales.

El exhorto fue presentado por el diputado Francisco Chávez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, quien señaló la importancia que es para los legisladores, el instar a los gobiernos para que se implementen políticas de austeridad en sus administraciones y hacer más eficiente el gasto público, para evitar aumentos en los impuestos recaudatorios que costean los ciudadanos.

Al presentar el exhorto aprobado por mayoría, el Legislador detalló que las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, son los instrumentos jurídicos en los que los gobiernos sustentan y justifican el cobro de las contribuciones a cargo de los ciudadanos, y es facultad del Poder Legislativo aprobarlos.

Para culminar, comentó que en años anteriores no se habían implementado mecanismos de recaudación eficientes, por lo que no se encuentra justificación viable, para que una medida recaudatoria que se pretende incrementar, afecte a los contribuyentes cumplidos y premie a quienes no cumplen con el pago.

