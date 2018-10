Apocalipsis

Por: FRancisco Flores Legarda

¡Santo tonto, por andar siempre sembrando,

nunca cosechas!

Jodorwsky

El asunto del nuevo aeropuerto internacional se ha convertido en la tormenta perfecta en un vaso de agua. Al NAIM se le ha dotado en el imaginario de un poder salvífico, del que depende el futuro del país. Por mediación de los inversionistas y los mercados financieros, dispuestos a castigar a México, el fin del mundo está próximo. El signo de la catástrofe es la Caravana Migratoria procedente de Honduras que ha arribado a México. ¡Ave María Purísima! Palabra de laicos en contra de AMLO.

Como si no se tuvieran asignaturas por atender en la actual condición de fragilidad democrática. Una síntesis de los pendientes democráticos que no se sacian en la democracia electoral planteados por Adela Cortina Orts:

“En el ámbito político desearíamos una democracia capaz de encarnar los valores de libertad e igualdad que dan sentido y legitimidad a esta forma de organización política…democracia deliberativa…capaz de distribuir los bienes comunes con justicia…Sería una democracia inclusiva.”

“En cuanto a la economía contaríamos con una economía ética, dispuesta a cumplir con la tarea que le corresponde y que consiste en ayudar a crear buenas sociedades, … La meta de la economía consistiría en crear con equidad, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades injustas.”

Para lograrla, la plenitud democrática, se requiere consciencia moral dentro de un marco plural. Así remata la filósofa que al estudio de la Ética le ha dedicado su prolífica vida profesional.

Estos son los temas que nos deberían ocupar. Con o sin NAIM México seguirá adelante. Tampoco nos puede detener el terror financiero que difunden las agencias calificadoras y del cual se hacen eco no poco “polkos” comedidamente a su servicio. No tiene corazón el mundo de las finanzas para cancelar aspiraciones puestas en la justa medida de realizar lo mejor de la humanidad en México. Estamos ante la oportunidad para que, por fin, las élites dejen de practicar la no Ética del atrabiliario Gonzalo N. Santos. Esas élites que ahora se ponen mesiánicas y apocalípticas si de afectar sus intereses se trata.

Su glotonería no alcanza el empacho y la ciudadanía plantó el primero de julio recién un ya basta. Quieren invertir los términos del resultado electoral usando su poder de facto, dispuesto a mandar al diablo las instituciones. Envanecidas atentan en contra de sus propios intereses a largo plazo. Su instinto depredador las lleva a tomar el corto plazo a costa de lo que sea.Ojalá tengamos ojos para ver un México mejor.

Salud y larga vida.

Profesor de la Facultad de Derecho la UACH

@profesor_F

