A Norberto Rivera fueron a matarlo, no a secuestrarlo, revela Loret

Ciudad de México., 24 de octubre del 2018.- “Al cardenal Norberto Rivera fueron a matarlo, no a secuestrarlo; eran sicarios del Estado de México, me revelan fuentes de alto nivel. Sospechan de la actitud pasiva del escolta del cardenal emérito y no descartan que intenten completar “el trabajo”, informó este miércoles el periodista Carlos Loret de Mola, durante su noticiero matutino “Despierta con Loret”.

Las aseveraciones del periodista se dan a tres días del ataque en el domicilio del prelado, donde José Javier Hernández Nava, Policía Bancaria e Industrial, quien fungía como escolta de Norberto Rivera, resultó muerto a balazos.

El agente de 41 años de edad y con seis años como escolta en la casa del cardenal, perdió la vida en el Hospital Álvaro Obregón, producto de los disparos que recibió en el maxilar derecho, el tórax y el empeine derecho.

Uno de los tres agresores que participó en el asesinato del escolta de Norberto Rivera el pasado 21 de octubre fue ubicado por agentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego de que ingresó herido a un hospital, donde se le reporta como grave.

Hasta ahora elementos de la Fiscalía del Edomex custodian al detenido en espera de que pueda rendir su declaración; en tanto, la PGJ ya tiene los retratos hablados de los otros dos participantes, quienes lograron huir del lugar en una camioneta Nitro, color café, placas NCV6954.

